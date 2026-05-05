Hizo explotar a su ex novia con una granada: tenía antecedentes por integrar una banda tipo "Breaking Bad"

Quién era el atacante

policia inglaterra La policía había sido alertada de la situación 10 minutos antes de la explosión de la granada.

El sospechoso cumplió una condena de cinco años de prisión en 2015 por suministrar cocaína como parte de una banda de narcotraficantes que parecía inspirada en la serie Breaking Bad.

Registros oficiales muestran que Kelly figuraba como director de Vansdam, una firma de venta de autos usados, y vivió anteriormente con su madre en la zona de Speedwell.

La policía de Avon y Somerset descartó rápidamente cualquier vínculo con el terrorismo y confirmó que no busca a otros sospechosos por el momento. La fuerza calificó el hecho como una investigación compleja y sensible.

Breaking Bad en la vida real

explosión granada Así quedó el lugar en el que se produjo la explosión.

El diario Daily Mail reveló que Kelly cumplió una condena de cinco años de prisión en 2015 por suministrar cocaína como parte de una banda de narcotraficantes al estilo Breaking Bad.

Un líder enfermo de cáncer dirigió el plan desde la cárcel y reclutó a un químico autodidacta para instalar un laboratorio. El objetivo del grupo consistía en fabricar metanfetamina de cristal, una droga altamente adictiva, para distribuirla en el suroeste de Inglaterra.

Cerca de 70 vecinos abandonaron sus hogares durante el operativo tras la explosión de la granada y permanecieron en un centro de asistencia temporal. Los peritos forenses continuaron con la recolección de pruebas en la propiedad afectada, donde se observaron ventanas tapiadas y vidrios rotos en el jardín.

El superintendente Matt Ebbs confirmó que la explosión ocurrió apenas pasadas las 6.30, poco antes de que los oficiales llegaran al lugar.