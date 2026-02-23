Comenzó el juicio por el femicidio de Ivana Molina con la difícil tarea de esclarecer un crimen sin cadáver

Carlos Díaz Ivana Molina.jpg Carlos Díaz, el esposo de Ivana Molina que fue detenido en Buenos Aires.

La postura de la defensa, los letrados Marcelo López y Ariel Benavídez, es que Ivana Molina no está muerta. O al menos que no la asesinó Carlos Díaz. De hecho, durante la investigación apuntaron a la teoría de que la mujer se había ido a trabajar a prostíbulos en Chile o en la Patagonia, envuelta en un consumo problemático de drogas.

Posible femicidio de Ivana Molina

Ivana Molina, de 39 años, fue vista por última vez el 1 de abril de 2023 por una sobrina que solía visitarla semanalmente. El 10 de ese mes, la mujer radicó una denuncia por averiguación paradero ya que no volvió a tener contacto con ella. Su pareja, Carlos Díaz, fue citado a declarar como testigo y aludió que la mujer oriunda del barrio Las Rosas, en el oeste de Ciudad, tenía problemas con el consumo de drogas.

ivana molina carlos diaz femicidio.jpg Ivana Molina y el presunto autor de su femicidio.

A los pocos días, la fiscal Claudia Ríos comenzó a sospechar sobre este sujeto y detectó que se había fugado. Desde entonces aplicó el protocolo de violencia de género y emitió un pedido de captura de Carlos Díaz. Fue capturado días después en Buenos Aires. Lo trasladaron a Mendoza y lo imputaron por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Pese a que nunca se encontró el cuerpo de la víctima del femicidio y hasta el sospechoso declaró que se había ido a la Patagonia para ejercer la prostitución, en un allanamiento posterior que se realizó en la casa del barrio Las Rosas hallaron tres manchas de sangre que pertenecía a Ivana Molina y al sospechoso.