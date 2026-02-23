Desde este lunes y durante toda la semana, doce ciudadanos tendrán de responsabilidad de develar si un hombre de 66 años cometió el crimen de su expareja. No será una tarea sencilla. No sólo porque se trata de un presunto femicidio, sino porque el cadáver de Ivana Molina (39) nunca fue encontrado tras su desaparición hace casi 3 años.
Comenzó el juicio por el femicidio de Ivana Molina con la difícil tarea de esclarecer un crimen sin cadáver
Carlos Díaz (66) arriesga una potencial condena a prisión perpetua por el crimen de la mujer que desapareció hace casi 3 años
Esta mañana se terminó de confeccionar el jurado popular y comenzó el juicio contra Carlos Miguel Díaz (66) acusado de matar a su expareja en el oeste de Ciudad a mediados de abril de 2023 -ver más abajo-.
La Fiscalía de Homicidio y los abogados querellantes -Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton- sostiene que fue este hombre quien terminó con la vida de Ivana Molina y se deshizo del cadáver. Hablando legalmente, que fue autor de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. En caso de prosperar esta hipótesis, será condenado a prisión perpetua.
La postura de la defensa, los letrados Marcelo López y Ariel Benavídez, es que Ivana Molina no está muerta. O al menos que no la asesinó Carlos Díaz. De hecho, durante la investigación apuntaron a la teoría de que la mujer se había ido a trabajar a prostíbulos en Chile o en la Patagonia, envuelta en un consumo problemático de drogas.
Posible femicidio de Ivana Molina
Ivana Molina, de 39 años, fue vista por última vez el 1 de abril de 2023 por una sobrina que solía visitarla semanalmente. El 10 de ese mes, la mujer radicó una denuncia por averiguación paradero ya que no volvió a tener contacto con ella. Su pareja, Carlos Díaz, fue citado a declarar como testigo y aludió que la mujer oriunda del barrio Las Rosas, en el oeste de Ciudad, tenía problemas con el consumo de drogas.
A los pocos días, la fiscal Claudia Ríos comenzó a sospechar sobre este sujeto y detectó que se había fugado. Desde entonces aplicó el protocolo de violencia de género y emitió un pedido de captura de Carlos Díaz. Fue capturado días después en Buenos Aires. Lo trasladaron a Mendoza y lo imputaron por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.
Pese a que nunca se encontró el cuerpo de la víctima del femicidio y hasta el sospechoso declaró que se había ido a la Patagonia para ejercer la prostitución, en un allanamiento posterior que se realizó en la casa del barrio Las Rosas hallaron tres manchas de sangre que pertenecía a Ivana Molina y al sospechoso.