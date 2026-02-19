Una mujer admitió haber abusado a su sobrino de 8 años, fue condenada a una pena menor y quedó libre

Polo Judicial (11).jpg La Fiscalía logró condenar a la abusadora sexual. Foto: Gobierno de Mendoza

Tras el pacto entre la Fiscalía de Delitos Sexuales y la defensa de la mujer -con el visto bueno de la víctima-, el juez Luis Correa Llano la condenó a una pena de 1 año y 8 meses de prisión por el delito de abuso sexual simple. Como ya lleva ese tiempo detenida en modalidad domiciliaria, la agresora quedó libre.

Abusó sexualmente a su sobrino

En septiembre de 2022, la madre de de un adolescente -actualmente fallecida- llamó al 911 y denunció que su hijo no quería quedarse más a dormir en la casa de su padre porque había sufrido un abuso sexual. El menor de entonces 16 años confesó que cuando tenía 8 años, a mediados de 2014, había sido atacado por su tía paterna. El expediente derivó en la detención de la sospechosa recién en mayo de 2024.

En la denuncia primaria, que luego fue ampliada con más detalles por el adolescente cuando declaró en cámara Gesell, relató que en esa ocasión se había quedado solo con su tía porque a su padre le había salido un trabajo de urgencia. En el interior del domicilio ubicado en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras, fue que la mujer lo abordó.

Su tía lo encerró con una traba en la puerta, lo obligó a desvestirse, a que la tocara en sus partes íntimas y también se subió encima del cuerpo del niño, aunque nunca quedó claro en el expediente si hubo acceso carnal en el abuso sexual.