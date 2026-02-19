El día que comenzó el debate fue el mismo día en que terminó. En un juicio exprés, una mujer de 61 años terminó confesando que abusó sexualmente del hijo de su hermano cuando tenía apenas 8 años. Gracias al acuerdo entre las partes, la sospechosa fue condenada y quedó en libertad ya que la pena estaba cumplida.
Una mujer admitió haber abusado a su sobrino de 8 años, fue condenada a una pena menor y quedó libre
La mujer de 61 años recibió una pena menor a 2 años de prisión tras haber confesado el abuso sexual ocurrido en 2014
Estaba previsto que el miércoles comience el juicio oral contra la mujer de 61 años -se reserva su identidad para resguardar la de la víctima- que abusó sexualmente de su sobrino a mediados de 2014, cuando se quedaron ambos solos en una casa ubicada en Las Heras.
Sin embargo, las partes llegaron a un acuerdo para resolver el expediente en un juicio abreviado donde la mujer, por primera vez, reconoció haber cometido la agresión sexual.
Tras el pacto entre la Fiscalía de Delitos Sexuales y la defensa de la mujer -con el visto bueno de la víctima-, el juez Luis Correa Llano la condenó a una pena de 1 año y 8 meses de prisión por el delito de abuso sexual simple. Como ya lleva ese tiempo detenida en modalidad domiciliaria, la agresora quedó libre.
Abusó sexualmente a su sobrino
En septiembre de 2022, la madre de de un adolescente -actualmente fallecida- llamó al 911 y denunció que su hijo no quería quedarse más a dormir en la casa de su padre porque había sufrido un abuso sexual. El menor de entonces 16 años confesó que cuando tenía 8 años, a mediados de 2014, había sido atacado por su tía paterna. El expediente derivó en la detención de la sospechosa recién en mayo de 2024.
En la denuncia primaria, que luego fue ampliada con más detalles por el adolescente cuando declaró en cámara Gesell, relató que en esa ocasión se había quedado solo con su tía porque a su padre le había salido un trabajo de urgencia. En el interior del domicilio ubicado en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras, fue que la mujer lo abordó.
Su tía lo encerró con una traba en la puerta, lo obligó a desvestirse, a que la tocara en sus partes íntimas y también se subió encima del cuerpo del niño, aunque nunca quedó claro en el expediente si hubo acceso carnal en el abuso sexual.