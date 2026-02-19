"El acatamiento al paro nacional en Mendoza fue prácticamente nulo", aseguró Alfredo Cornejo

paro concentracion manifestación nudo vial gremios ate reforma laboral Gremios se concentraron en el Nudo Vial, en el marco de la jornada de paro nacional convocado por la CGT. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

El paro nacional en Mendoza

"Queremos informar a toda la ciudadanía que, a pesar del llamado a paro nacional, todos los servicios de salud en la provincia de Mendoza se están cumpliendo con total normalidad", posteó el ministro de Salud, Rodolfo Montero, durante la mañana del jueves.

En igual sentido se manifestó el ministro de Gobierno, Natalio Mema, respecto del funcionamiento del transporte público en la provincia.

"Cornejo y Montero son puro biri biri", retrucó el secretario gremial de ATE, Roberto Macho. "Hay cirugías que no son de urgencia que han sido reprogramadas. Los consultorios externos solo están atendiendo urgencias y esto es recién el comienzo porque a la tarde seguirán las medidas de fuerza. Le decimos que no a la reforma laboral", expresó desde el Nudo Vial, donde se concentraron diferentes gremios y agrupaciones sociales.

Donde sí tuvo impacto el paro nacional fue en la actividad bancaria y en la prestación de algunos servicios municipales, como la recolección de residuos.

Bancos sin atención y vuelos cancelados por el paro nacional

La seccional local de La Bancaria confirmó su adhesión, por lo que no habrá atención presencial en las entidades financieras durante toda la jornada.

El transporte aéreo arrancó con complicaciones debido a que los empleados de Intercargo -quienes suben y bajan las valijas de los aviones- se sumaron al paro y paralizan las operaciones en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo (Francisco Gabrielli), por lo que no habrá vuelos nacionales durante el día, a excepción de lo que pueda ocurrir con Flybondi.

Esto se vio reflejado desde la medianoche del jueves en la página web de Aeropuertos Argentina y en la mañana del martes, donde Pablo Gamba, periodista de Radio Nihuil, reflejó el elevado número de cancelaciones de vuelos. Solo las aerolíneas LATAM y Flybondi funcionan con normalidad, por lo que es oportuno consultar con cada aerolínea la situación puntual de cada vuelo.

El comercio durante el paro nacional

Si bien el gremio que nuclea a los empleados de comercio acompañó la medida de fuerza, a nivel local no se registró el cierre de locales y el comercio funcionó con normalidad.

Movilización en Mendoza por el paro nacional

Las organizaciones sindicales y sociales se concentraron en el Nudo Vial de la Ciudad de Mendoza. Pasado el mediodía analizaban la posibilidad de marchar por las calles del centro.

"La precarización laboral que se pretende con la reforma laboral a nivel nacional ya la tenemos en Mendoza, donde ya modificaron el Estatuto del Empleado Público y modificaron los convenios colectivos de trabajo", expresó durante el paro nacional Claudia Iturbe, representante de AMPROS, el gremio que nuclea a los profesionales de la Salud.