Dos presos peligrosos se fugaron de la Alcaidía de Tunuyán y un penitenciario murió de un infarto

Algunos indicaron que los vieron por la zona de calles 25 de Noviembre y Melchor Villanueva, de Tunuyán, en una zona de fincas, donde la Policía montó un amplio operativo para atraparlos.

presos fugados alcaidía de tunuyán servicio penitenciario 3 Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón estaban presos en la Alcaidía de Tunuyán y escaparon este jueves. Foto: Gentileza

Tras la fuga de dos presos murió un penitenciario

Lo que indicaron varias personas que trabajan allí, es que la Alcaidía cuenta con muchas medidas de seguridad, por lo que investigan cómo fue posible la evasión ante la sospecha que hayan recibido algún tipo de ayuda.

Pero una situación que se sumó a la fuga de estos presos fue que cuando eran perseguidos para evitar que se fueran del centro de detención, un penitenciario que estaba en la guardia del lugar se descompensó.

alcaidía de tunuyán servicio penitenciario La Alcaidía de Tunuyán está ubicada en calles San Martín y Emilio Civit, donde un penitenciario murió tras la fuga de dos presos peligrosos. Foto: Google Maps

Sus compañeros lo asistieron, mientras esperaron una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado lo trasladó hasta el Hospital Scaravelli, donde los médicos confirmaron su muerte como consecuencia de un infarto.

Mientras tanto, continúa un gran operativo policial en varias zonas descampadas y rurales de Tunuyán para dar con los presos peligrosos que escaparon.