Dos presos peligrosos se fugaron de la Alcaidía de Tunuyán y un penitenciario murió de un infarto

Un penitenciario murió en la mañana de este jueves luego de la fuga de dos presos en la Alcaidía de Tunuyán, donde el hombre estaba a cargo de la guardia. El agente se descompensó y los médicos confirmaron su muerte. Mientras, se armó un gran operativo para recapturar a los delincuentes.
Todo comenzó alrededor de las 11 de este jueves, cuando dos presos con amplio prontuario delictivo se escaparon de la Alcaidía de Tunuyán, ubicada en calles San Martín y Emilio Civit, a pesar de la gran seguridad con la que cuenta el lugar que pertenece al Servicio Penitenciario.
Los presos fugados fueron identificados como Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón, de quienes indicaron que tienen varios antecedentes y son muy peligrosos.
Algunos indicaron que los vieron por la zona de calles 25 de Noviembre y Melchor Villanueva, de Tunuyán, en una zona de fincas, donde la Policía montó un amplio operativo para atraparlos.
Tras la fuga de dos presos murió un penitenciario
Lo que indicaron varias personas que trabajan allí, es que la Alcaidía cuenta con muchas medidas de seguridad, por lo que investigan cómo fue posible la evasión ante la sospecha que hayan recibido algún tipo de ayuda.
Pero una situación que se sumó a la fuga de estos presos fue que cuando eran perseguidos para evitar que se fueran del centro de detención, un penitenciario que estaba en la guardia del lugar se descompensó.
Sus compañeros lo asistieron, mientras esperaron una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado lo trasladó hasta el Hospital Scaravelli, donde los médicos confirmaron su muerte como consecuencia de un infarto.
Mientras tanto, continúa un gran operativo policial en varias zonas descampadas y rurales de Tunuyán para dar con los presos peligrosos que escaparon.