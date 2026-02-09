Canibalismo en una cárcel chilena: mató a su compañero de celda y comió partes de su rostro

Respuesta institucional y medidas adoptadas

Las autoridades de Gendarmería de Chile confirmaron que se ha iniciado un sumario administrativo y que el caso ya fue remitido a la justicia ordinaria para su análisis penal. Además, el agresor fue separado de la población carcelaria general y trasladado a una unidad de aislamiento especial para continuar con evaluaciones psicológicas y psiquiátricas.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos chileno expresó que el episodio es “de extrema gravedad” y que se adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los internos, así como una revisión de los protocolos de vigilancia y custodia en pabellones de alta peligrosidad.

Además, fuentes penitenciarias indicaron que el compañero de celda fallecido no tenía antecedentes de violencia extrema, lo que hace aún más inquietante el comportamiento del agresor, cuyo historial está siendo revisado con detenimiento por las autoridades.

El suceso fue detectado durante el procedimiento de desencierro, efectuado en la mañana, momento en que funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda

Repercusiones y debates en Chile y América Latina

El brutal ataque reabrió el debate sobre las condiciones de las cárceles, la salud mental de los internos y las políticas de reinserción social en sistemas penitenciarios de toda la región. Expertos en criminología y derechos humanos han señalado que este tipo de hechos, aunque raros, ponen en evidencia fallas estructurales que deben ser atendidas de manera urgente.

Organizaciones de defensa de derechos de presos también reclamaron más inversión en programas de rehabilitación, evaluaciones psicológicas periódicas y sistemas de supervisión más efectivos para evitar que internos con antecedentes de inestabilidad mental queden al alcance de situaciones que puedan desencadenar violencia extrema.

El autor del brutal hecho fue enviado de inmediato a un penal de máxima seguridad.

Lo que se sabe hasta ahora sobre el agresor

Si bien por ahora no se difundieron oficialmente todos los datos sobre la identidad del agresor, fuentes judiciales y penitenciarias indicaron que se trata de un recluso con antecedentes por delitos violentos y que, en el momento del ataque, estaba con otra persona con antecedentes mucho menos graves. Se espera que en las próximas horas o días se conozcan datos más precisos sobre su historial penal y los resultados de las pericias médicas.

Este episodio se suma a otros casos aislados de violencia extrema en cárceles de la región, aunque las características de este caso (canibalismo y mutilación) lo sitúan como uno de los más aberrantes registrados en los últimos años.