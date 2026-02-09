Canibalismo en una cárcel chilena: mató a su compañero de celda y comió partes de su rostro

Un estremecedor caso de canibalismo prisional conmociona a Chile y al resto de América Latina: un interno del Complejo Penitenciario de La Serena (470 kms al norte de Santiago), mató a su compañero de celda y luego comió partes de su rostro, en un episodio que ha generado alarma, repudio y el inicio de una investigación penal y psiquiátrica de alto impacto. El detenido habría atacado primero a otro recluso para luego cometer actos de extrema violencia que superan los estándares habituales incluso de contextos carcelarios.
El horror dentro de la celda
Según informa Infobae, el hecho se registró en un pabellón de máxima seguridad del Complejo Penitenciario de La Serena (470 kms al norte de Santiago), uno de los establecimientos carcelarios más importantes de Chile. Todo comenzó cuando, en circunstancias que ahora investigan los peritos, un recluso agredió brutalmente a su compañero de celda. Tras quitarle la vida en el lugar, el autor de la agresión procedió a mutilar partes del rostro de la víctima e ingerirlas, según detallaron fuentes penitenciarias citadas por medios locales.
Este tipo de conducta ha llevado a las autoridades a abrir una investigación interna y judicial simultánea, que incluye evaluaciones médicas, psiquiátricas y forenses para determinar no solo las causas del ataque, sino también el estado mental del agresor y las posibles fallas en la supervisión del establecimiento.
Respuesta institucional y medidas adoptadas
Las autoridades de Gendarmería de Chile confirmaron que se ha iniciado un sumario administrativo y que el caso ya fue remitido a la justicia ordinaria para su análisis penal. Además, el agresor fue separado de la población carcelaria general y trasladado a una unidad de aislamiento especial para continuar con evaluaciones psicológicas y psiquiátricas.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos chileno expresó que el episodio es “de extrema gravedad” y que se adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los internos, así como una revisión de los protocolos de vigilancia y custodia en pabellones de alta peligrosidad.
Además, fuentes penitenciarias indicaron que el compañero de celda fallecido no tenía antecedentes de violencia extrema, lo que hace aún más inquietante el comportamiento del agresor, cuyo historial está siendo revisado con detenimiento por las autoridades.
Repercusiones y debates en Chile y América Latina
El brutal ataque reabrió el debate sobre las condiciones de las cárceles, la salud mental de los internos y las políticas de reinserción social en sistemas penitenciarios de toda la región. Expertos en criminología y derechos humanos han señalado que este tipo de hechos, aunque raros, ponen en evidencia fallas estructurales que deben ser atendidas de manera urgente.
Organizaciones de defensa de derechos de presos también reclamaron más inversión en programas de rehabilitación, evaluaciones psicológicas periódicas y sistemas de supervisión más efectivos para evitar que internos con antecedentes de inestabilidad mental queden al alcance de situaciones que puedan desencadenar violencia extrema.
Lo que se sabe hasta ahora sobre el agresor
Si bien por ahora no se difundieron oficialmente todos los datos sobre la identidad del agresor, fuentes judiciales y penitenciarias indicaron que se trata de un recluso con antecedentes por delitos violentos y que, en el momento del ataque, estaba con otra persona con antecedentes mucho menos graves. Se espera que en las próximas horas o días se conozcan datos más precisos sobre su historial penal y los resultados de las pericias médicas.
Este episodio se suma a otros casos aislados de violencia extrema en cárceles de la región, aunque las características de este caso (canibalismo y mutilación) lo sitúan como uno de los más aberrantes registrados en los últimos años.