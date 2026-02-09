Pelea y patada mortal en la cabeza a la salida del boliche: "Lo mataron como si fuera un pedazo de carne"

“Yo intento sacar a mi hija porque el papá de esta chica le pega una trompada en la nariz, le di dos cachetazos, me levanto y este hombre me quiere pegar a mí”, manifestó Rocío, a la vez que su novio “estaba atrás mío sin hacer nada y le digo ‘amor me quiere pegar’”, motivo por el que “se acerca y este hombre viene, le da una piña y lo tira al piso”.

La joven recordó que “lo miró cuando ya estaba en el suelo” y el presunto autor del crimen “le da una patada, salgo a correrlo, le reviento mi teléfono en la cabeza y se me zafa", al tiempo que después “le propinó una segunda patada” en el cráneo y le causó la muerte en el acto.

Un video que circula en las redes sociales, muestra a la perfección cómo el joven detenido le propina una certera patada en la cabeza, causándole el daño necesario para matarlo.

pelea-batan4

Video de la pelea a la salida del boliche

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMnoticias/status/2020579437633548434?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2020579437633548434%7Ctwgr%5E61a0e7affdf75b3f5506bf0bf7c3677e4d856eb5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariouno.com.ar%2Fpoliciales%2Fpelea-y-muerte-la-salida-del-boliche-le-dio-dos-patadas-la-cabeza-y-lo-mato-n1525007&partner=&hide_thread=false Mar del Plata en su momento más críticoLo mataron a golpes a la salida de un boliche en Batán@munimardelplata pic.twitter.com/hdSApd5DmR — SM Noticias (@SMnoticias) February 8, 2026

Pelea trágica a la salida del boliche: poca ayuda recibida en Batán

“La ambulancia tardó muchísimo, pedí ayuda, había un patrullero y nadie hizo nada, todos filmaban como se estaba muriendo”, recriminó Rocío, quien reclamó justicia por Lucas: “Espero que no salga más porque tengo al marido y al papá de mi hijo en un cajón”.

Quién es el detenido por la pelea en Batán

El único detenido por el salvaje asesinato a la salida del boliche en Batán, fue identificado como Lautaro Vieytes Galván, según informaron fuentes policiales, mientras que el fiscal Leandro Arévalo lo imputará por el delito de “homicidio agravado por alevosía”.

pelea-batan5

“¿Cómo lo iba a soltar si salían litros de sangre de la cabeza de Lucas?”, se preguntó Rocío acerca de las personas que “le pedían que se calme tras la tremenda pelea”.

Rocío remarcó que los protagonistas de la pelea “son gente problemática y todo el mundo los conoce”. Y añadió que el damnificado “era un pibe laburador que vivía para su familia” porque “hace 8 años que estábamos juntos con un nene de 6” y que simplemente “salió a defender a mi hija que estaba sacando a su amiga”.