Cientos de mendocinos tendrán que cambiar sus recorridos de costumbres debido a que desde este lunes 9 de febrero rige una importante modificación en el tránsito en Guaymallén, en la previa de la megaobra del Acceso Este. Las laterales pasarán a tener sentido único, no se podrá estacionar en tramos clave y también cambiarán varios recorridos de colectivos.
Cambió el sentido de las laterales del Acceso Este en Guaymallén y habrá controles en los puntos críticos
Las laterales del Acceso Este ya son mano única en todo Guaymallén y acompañarán el sentido de circulación de la vía principal. Habrá controles de tránsito
La medida se implementará desde el Nudo Vial hasta calle Arturo González, de Guaymallén, en el límite con Maipú, y busca que los conductores se adapten antes del inicio de clases y del comienzo de los trabajos viales sobre el Acceso Este, que están previstos para mayo y es la obra más importante de los últimos 50 años en la provincia.
La nueva circulación en las laterales del Acceso Este
Con la modificación, ambas laterales funcionarán con el mismo sentido que cada mano del Acceso Este:
- Lateral Norte: circulación única hacia el oeste (en dirección a Ciudad de Mendoza), desde Arturo González hasta el Nudo Vial.
- Lateral Sur: circulación única hacia el este (hacia Maipú), desde el Nudo Vial hasta Arturo González.
El objetivo de este cambio es que el tránsito en Guaymallén quede ordenado de punta a punta con circulación unidireccional en las laterales.
Prohibido estacionar en tramos claves en las laterales del Acceso Este
Guaymallén confirmó que desde el mismo lunes se aplicará la prohibición total de estacionamiento en sectores puntuales:
- Lateral Norte: entre Hilario Cuadros y La Purísima.
- Lateral Sur: entre Cañadita Alegre y Curupaití.
Si bien este cambio se realiza previo a la megaobra del Acceso Este, el intendente Marcos Calvente aseguró que esto quedará para siempre, debido a que se ordena el tránsito y es la forma de circulación que deben tener las laterales para que el tránsito fluya mejor.
Cambios en recorridos de colectivos del Mendotran
Las modificaciones de las laterales del Acceso Este en Guaymallén también impactarán en el transporte público. Desde el lunes habrá cambios de recorrido en los grupos 200, 300, 800 y 900.
Los usuarios deberán consultar la app Mendotran Cuándo Subo o los canales oficiales para verificar recorridos y posibles ajustes en los horarios.
Los cambios de recorridos son:
Controles de tránsito claves en las laterales del Acceso Este
Guaymallén anticipó que habrá presencia activa de inspectores de Tránsito para ordenar la circulación en intersecciones claves sobre las laterales y cruces principales:
Sector norte del Acceso Este
- Soldado Desconocido y lateral norte
- Avellaneda y lateral norte
- Arenales y lateral norte
- Tirasso y lateral norte
Sector sur del Acceso Este
- Avellaneda y lateral sur
- Rondeau y lateral sur
- Holmberg y lateral sur
Cambios antes del inicio de clases
Las autoridades de Guaymallén explicaron que el objetivo es que conductores y usuarios del transporte se acostumbren a la nueva dinámica antes del 25 de febrero, cuando comience el ciclo lectivo y aumente la circulación.
Las modificaciones marcan el primer paso visible de la transformación integral del Acceso Este, una obra clave para el tránsito del Gran Mendoza.