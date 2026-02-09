Cambió el sentido de las laterales del Acceso Este en Guaymallén y habrá controles en los puntos críticos

Lateral Norte: circulación única hacia el oeste (en dirección a Ciudad de Mendoza), desde Arturo González hasta el Nudo Vial.

cornejo calvente obra acceso este alternativa El gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y el titular de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, en una recorrida por la zona de los trabajos.

El objetivo de este cambio es que el tránsito en Guaymallén quede ordenado de punta a punta con circulación unidireccional en las laterales.

Prohibido estacionar en tramos claves en las laterales del Acceso Este

Guaymallén confirmó que desde el mismo lunes se aplicará la prohibición total de estacionamiento en sectores puntuales:

Lateral Norte: entre Hilario Cuadros y La Purísima.

entre Hilario Cuadros y La Purísima. Lateral Sur: entre Cañadita Alegre y Curupaití.

Si bien este cambio se realiza previo a la megaobra del Acceso Este, el intendente Marcos Calvente aseguró que esto quedará para siempre, debido a que se ordena el tránsito y es la forma de circulación que deben tener las laterales para que el tránsito fluya mejor.

Cambios en recorridos de colectivos del Mendotran

Las modificaciones de las laterales del Acceso Este en Guaymallén también impactarán en el transporte público. Desde el lunes habrá cambios de recorrido en los grupos 200, 300, 800 y 900.

Los usuarios deberán consultar la app Mendotran Cuándo Subo o los canales oficiales para verificar recorridos y posibles ajustes en los horarios.

Los cambios de recorridos son:

Controles de tránsito claves en las laterales del Acceso Este

Guaymallén anticipó que habrá presencia activa de inspectores de Tránsito para ordenar la circulación en intersecciones claves sobre las laterales y cruces principales:

Sector norte del Acceso Este

Soldado Desconocido y lateral norte

Avellaneda y lateral norte

Arenales y lateral norte

Tirasso y lateral norte

Sector sur del Acceso Este

Avellaneda y lateral sur

Rondeau y lateral sur

Holmberg y lateral sur

Cambios antes del inicio de clases

Las autoridades de Guaymallén explicaron que el objetivo es que conductores y usuarios del transporte se acostumbren a la nueva dinámica antes del 25 de febrero, cuando comience el ciclo lectivo y aumente la circulación.

Las modificaciones marcan el primer paso visible de la transformación integral del Acceso Este, una obra clave para el tránsito del Gran Mendoza.