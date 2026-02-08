El hombre que se volvió naranja: insólita muerte tras beber 38 litros de jugo de zanahoria

En el mundo de la nutrición, solemos escuchar que "lo natural es mejor". Sin embargo, la historia de Basil Brown es el recordatorio más extremo de que todo en exceso puede ser letal. En 1974, este hombre, científico y entusiasta del bienestar de 48 años, protagonizó una de las crónicas médicas más extrañas de la historia.
Brown, un hombre obsesionado con mejorar su vitalidad, decidió emprender un régimen radical. Durante diez días, ingirió la asombrosa cantidad de 38 litros de jugo de zanahoria, complementados con dosis masivas de suplementos de vitamina A.
Un experimento que salió mal
Su objetivo era una limpieza profunda del organismo, pero el resultado fue un colapso sistémico. El síntoma más impactante fue visual. Debido a la acumulación de beta-caroteno, la piel de este hombre se tornó de un color naranja brillante.
Aunque la coloración cutánea no es mortal, era el anuncio de que su hígado estaba al borde del la muerte. La ciencia detrás de este caso es fascinante y aterradora. El jugo de zanahoria es rico en vitamina A, y el exceso de esta se almacena en el hígado.
En el caso de Brown, la ingesta de jugo de zanahoria fue tan desproporcionada que su hígado sufrió una inflamación severa, derivando en una cirrosis no alcohólica. Básicamente, el órgano se colapsó bajo el peso de los nutrientes.
La autopsia confirmó que este hombre falleció por un fallo hepático agudo, demostrando que la línea entre un superalimento y un veneno es, simplemente, la dosis. Hoy, el caso de Basil Brown sigue siendo estudiado como la prueba definitiva de la toxicidad vitamínica.
Peligros del exceso de jugo de zanahoria
- Carotenemia (Piel naranja): es la consecuencia más común y notable. El exceso de betacaroteno se acumula en la piel (palmas, plantas), dándole una tonalidad amarillenta-anaranjada. No es tóxico y revierte al reducir su ingesta.
- Picos de azúcar en sangre: al procesar el jugo se elimina parte de la fibra, permitiendo que sus azúcares naturales se absorban rápidamente. Esto es relevante para personas con diabetes o resistencia a la insulina.
- Problemas digestivos: el consumo elevado, especialmente en personas sensibles, puede causar hinchazón, gases, calambres estomacales o diarrea.
- Sobrecarga de Vitamina A/Sobreproducción: aunque raro, el consumo masivo de betacaroteno puede llevar a niveles muy altos que el hígado debe procesar.