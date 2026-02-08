El hombre que se volvió naranja: insólita muerte tras beber 38 litros de jugo de zanahoria

Aunque la coloración cutánea no es mortal, era el anuncio de que su hígado estaba al borde del la muerte. La ciencia detrás de este caso es fascinante y aterradora. El jugo de zanahoria es rico en vitamina A, y el exceso de esta se almacena en el hígado.

En el caso de Brown, la ingesta de jugo de zanahoria fue tan desproporcionada que su hígado sufrió una inflamación severa, derivando en una cirrosis no alcohólica. Básicamente, el órgano se colapsó bajo el peso de los nutrientes.

La autopsia confirmó que este hombre falleció por un fallo hepático agudo, demostrando que la línea entre un superalimento y un veneno es, simplemente, la dosis. Hoy, el caso de Basil Brown sigue siendo estudiado como la prueba definitiva de la toxicidad vitamínica.

Peligros del exceso de jugo de zanahoria