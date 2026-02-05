Asfixiado: un hombre fue encontrado asesinado en su casa, desnudo, maniatado y amordazado.

MdP hombre muerto El hombre asesinado vivía solño en la casa de dos ambientes y el crimen podría tener relación a una situación de índole sexual. Foto lacapitalmdp.com.ar

Los investigadores a cargo de la reconstrucción inicial, indicaron que no se detectaron signos de violencia en puertas ni ventanas de la casa, lo que refuerza la hipótesis que manejaba la fiscalía de que el homicida habría sido un conocido de la víctima.

A partir del trabajo de Policía Científica y peritos de investigaciones, las autoridades identificaron al fallecido como Víctor Phol, un hombre de 53 años que vivía solo y alquilaba la casa desde hacía aproximadamente un mes.

El fiscal Arévalo explicó que, de acuerdo a las averiguaciones obtenidas por los investigadores, el hombre había ido a trabajar el martes a la zona de Villa Marista y regresó a su casa cerca de las 18, por lo que el asesinado habría ocurrido horas después.

“Uno supone a priori que hay un indicador de asfixia, pero no lo vamos a saber con certeza hasta la realización de la autopsia”, señaló el fiscal, aunque horas más tarde se confirmó que la muerte se produjo por asfixia. Además, también se confirmó que se espera el resultado de análisis toxicológicos para detectar la posible presencia de drogas.

En medio de la inspección ocular én el lugar del crimen, los investigadores detectaron que faltaba el teléfono celular de la víctima. Una de las hipotesis que manejan los pesquisas es que el móvil del asesinato podría vincularse a una circunstancia de índole sexual.

MdP hombre asesinado Un hombre de 53 años fue encontrado asesinado en su casa, tendido en el piso, desnudo, maniatado y amordazado. Foto gentileza 0223.com.ar

Por otra parte, y en el marco de la investigación, una cámara de seguridad cercana a la casa de la víctima permitió observar la entrada y salida de al menos una persona dentro del intervalo estimado en que se produjo el crimen.

Arévalo fue categórico al definir el caso: “Es un homicidio, no hay ningún tipo de duda”, aunque aclaró que todavía es prematuro determinar el móvil, por lo cual se continuará tomando testimonio a conocidos y vecinos de la víctima.