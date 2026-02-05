El récord más incómodo del mundo: 459 pajitas y 10 segundos de agonía

El resultado fue impactante: 459 pajitas de plástico comprimidas en su boca lograron cumplir con su objetivo: el fardo de pajitas debe mantenerse estable durante al menos 10 segundos.

Durante el inicio del desafío, el participante podía usar las manos para introducir las pajitas, pero una vez que el cronómetro empieza a correr, tenía que soltarlas. La mandíbula hizo todo el trabajo.

Lo que hizo que este récord sea tendencia recurrente en redes sociales no es solo el número, sino la expresión del protagonista. En el video oficial, se observa la dilatación extrema de sus mejillas y el esfuerzo por no cerrar los ojos ante la presión.

De esta manera, Maharana se suma a la lista de personas que, mediante técnicas poco convencionales, demuestran que el cuerpo humano es capaz de estirarse hasta límites insospechados.

Guiness y un cambio de postura

Más allá de este récord, lo cierto es que Guiness ha endurecido su postura debido a su compromiso con la sostenibilidad ambiental. En lugar de incentivar el uso masivo de materiales desechables, ahora priorizan a aquellos récords que generan conciencia.

Por ejemplo, se han validado esculturas gigantes fabricadas exclusivamente con plásticos recuperados del océano o desechos domésticos para visibilizar el problema de la contaminación marina.