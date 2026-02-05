El récord más incómodo del mundo: 459 pajitas y 10 segundos de agonía

El mundo de los Guinness World Records nunca deja de sorprendernos, moviéndose constantemente en esa delgada línea que separa la destreza física de lo absolutamente bizarro. Sin embargo, pocos registros generan una respuesta sensorial tan inmediata como el de Manoj Kumar Maharana, el joven indio que ha pasado a formar parte del famoso libro.
En noviembre de 2017, este hombre nacido en la India decidió que debía figurar en los libros de la historia, comenzó a buscar la manera, y no lo hizo a través de una disciplina convencional.
El hombre que se metió 459 pajitas en nombre del récord
La marca a batir era de 400 unidades, un récord que había permanecido intacto durante ocho años. Para lograrlo, Maharana no solo tuvo que entrenar la elasticidad de su mandíbula, sino también su capacidad pulmonar y su resistencia al dolor.
El resultado fue impactante: 459 pajitas de plástico comprimidas en su boca lograron cumplir con su objetivo: el fardo de pajitas debe mantenerse estable durante al menos 10 segundos.
Durante el inicio del desafío, el participante podía usar las manos para introducir las pajitas, pero una vez que el cronómetro empieza a correr, tenía que soltarlas. La mandíbula hizo todo el trabajo.
Lo que hizo que este récord sea tendencia recurrente en redes sociales no es solo el número, sino la expresión del protagonista. En el video oficial, se observa la dilatación extrema de sus mejillas y el esfuerzo por no cerrar los ojos ante la presión.
De esta manera, Maharana se suma a la lista de personas que, mediante técnicas poco convencionales, demuestran que el cuerpo humano es capaz de estirarse hasta límites insospechados.
Guiness y un cambio de postura
Más allá de este récord, lo cierto es que Guiness ha endurecido su postura debido a su compromiso con la sostenibilidad ambiental. En lugar de incentivar el uso masivo de materiales desechables, ahora priorizan a aquellos récords que generan conciencia.
Por ejemplo, se han validado esculturas gigantes fabricadas exclusivamente con plásticos recuperados del océano o desechos domésticos para visibilizar el problema de la contaminación marina.