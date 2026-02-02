Comía vidrio, televisores y bicicletas: la increíble historia del hombre que desafió a la biología

Aunque parezca una historia de ciencia ficción, parece que es posible que un ser humano se coma una bicicleta entera. Michel Lotito, el hombre que desafió las leyes de la biología y convirtió el metal en su plato principal, lo hizo completamente realidad.
Desde los 9 años, este hombre descubrió que su cuerpo no era como el de los demás. Mientras otros niños disfrutaban de dulces, él comenzó a ingerir pedazos de vidrio, algo que reveló una condición médica asombrosa.
La increíble historia del hombre con estómago de acero
Lo que comenzó como una anomalía conductual terminó revelando un revestimiento estomacal el doble de grueso de lo normal y jugos gástricos tan potentes que podían procesar metales pesados.
Apodado "Monsieur Mangetout" (el Señor Come-Todo), este francés no solo comía objetos de metal por espectáculo, sino que los integraba en su rutina diaria.
Su metodología era casi científica: cortaba el metal en trozos pequeños, lubricaba su garganta con aceite mineral y bebía enormes cantidades de agua mientras ingería su "alimento".
Lo más increíble de la historia de Lotito no era solo lo que podía comer, sino lo que no podía. A pesar de procesar toneladas de hierro y vidrio sin sufrir daños internos, los alimentos saludables, como la banana o el huevo duro, le causaban acidez y problemas digestivos.
Se estima que Lotito consumió cerca de 9,000 kilogramos de metal a lo largo de su vida. Incluso recibió una placa de bronce por parte del Libro Guinness de los Récords, aunque también se la comió. Entre sus "comidas" más destacadas, figuran:
- 18 bicicletas completas.
- 15 carritos de supermercado metálicos.
- 7 televisores y una computadora.
- Una avioneta Cessna 150: Su mayor hazaña. Le tomó dos años (entre 1978 y 1980) consumirla pieza por pieza, incluyendo los neumáticos y el aceite.
Un fallecimiento que generó debate
Mientras era reconocido por todo el mundo, este hombre falleció en el año 2007 por causas naturales, a los 57 años, dejando tras de sí un misterio médico que hasta el día de hoy sigue fascinando a científicos y curiosos por igual.
No obstante, su legado está envuelto en preguntas sin respuesta acerca de su salud a largo plazo y si su dieta de metal contribuyó a su muerte prematura.