Comía vidrio, televisores y bicicletas: la increíble historia del hombre que desafió a la biología

Apodado "Monsieur Mangetout" (el Señor Come-Todo), este francés no solo comía objetos de metal por espectáculo, sino que los integraba en su rutina diaria.

Su metodología era casi científica: cortaba el metal en trozos pequeños, lubricaba su garganta con aceite mineral y bebía enormes cantidades de agua mientras ingería su "alimento".

Lo más increíble de la historia de Lotito no era solo lo que podía comer, sino lo que no podía. A pesar de procesar toneladas de hierro y vidrio sin sufrir daños internos, los alimentos saludables, como la banana o el huevo duro, le causaban acidez y problemas digestivos.

Se estima que Lotito consumió cerca de 9,000 kilogramos de metal a lo largo de su vida. Incluso recibió una placa de bronce por parte del Libro Guinness de los Récords, aunque también se la comió. Entre sus "comidas" más destacadas, figuran:

18 bicicletas completas.

15 carritos de supermercado metálicos.

7 televisores y una computadora.

Una avioneta Cessna 150: Su mayor hazaña. Le tomó dos años (entre 1978 y 1980) consumirla pieza por pieza, incluyendo los neumáticos y el aceite.

Un fallecimiento que generó debate

Mientras era reconocido por todo el mundo, este hombre falleció en el año 2007 por causas naturales, a los 57 años, dejando tras de sí un misterio médico que hasta el día de hoy sigue fascinando a científicos y curiosos por igual.

No obstante, su legado está envuelto en preguntas sin respuesta acerca de su salud a largo plazo y si su dieta de metal contribuyó a su muerte prematura.