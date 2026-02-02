Helicópteros están arrojando troncos sobre ríos de Estados Unidos: más de 6.000 árboles con un objetivo vital

Hoy, la ciencia y la gestión ambiental dan vuelta esa página con una humildad casi meditativa. Más de 6.000 troncos, fruto de árboles nativos, están siendo colocados estratégicamente en más de 38 kilómetros de ríos y arroyos, muchos de ellos inalcanzables por medios terrestres.

Las ventajas de tirar troncos al río

Esto no es tirar troncos al azar, sino un diseño pensado para reactivar procesos naturales. Crear pozas, ensanchar el cauce, enfriar las aguas en verano y formar refugios para invertebrados que serán alimento para otras especies.

Los helicópteros se elevan como guardianes temporales del paisaje, levantando troncos desde taludes boscosos y colocándolos con precisión casi quirúrgica en brazos de agua que, durante décadas, han sufrido la rigidez de una gestión humana que los consideraba “demasiado despejados”.

La madera en los ríos actúa como una estructura compleja que favorece refugios, detiene sedimentos y redistribuye la energía de la corriente, en otras palabras, convierte el cauce en un espacio más vivo, más hospitalario para la biodiversidad. Estudios como los de la Smithsonian Magazine han documentado cómo la madera en el agua da lugar a hábitats clave. Desde insectos acuáticos hasta especies mayores como aves y peces, todos enlazados en una trama que la visión anterior consideraba “desordenada”.