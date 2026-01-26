Estados Unidos electrifica los ríos para protegerse de la carpa asiática: los peces chinos

Una de las principales líneas defensivas está en el Chicago Sanitary and Ship Canal, donde se construyeron barreras eléctricas desde principios de los años 2000. Estos dispositivos generan un campo eléctrico en el agua diseñado para disuadir a los peces invasores de nadar hacia el norte, hacia los Grandes Lagos, especialmente el Lago Michigan. La corriente eléctrica no mata por sí sola a los peces, sino que crea una zona incómoda para ellos, obligándolos a retroceder o desviarse.

Además de estas barreras, el plan de defensa en los ríos incluye pantallas adicionales en compuertas, sistemas de burbujas y barreras sonoras para aumentar la efectividad y compensar por momentos de alto flujo de agua o eventos naturales que podrían facilitar el paso de este tipo de peces. Parte de estos esfuerzos forman un proyecto mayor conocido como el Brandon Road Interbasin Project, diseñado específicamente para fortalecer la protección en el punto donde los ríos Des Plaines y Chicago confluyen.

Aunque los avances han mantenido a la carpa principalmente fuera de los grandes lagos y ríos hasta ahora, el desafío sigue siendo enorme. La especie sigue muy cerca y en algunos puntos sus rastros genéticos se han detectado incluso aguas arriba de las barreras, lo que demuestra que el control debe ser continuo y adaptativo.