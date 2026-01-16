Movieron millones de toneladas de tierra en el desierto y crearon un río de 130 kilómetros

En los años cincuenta, el gobierno soñó con crear un río nacional capaz de unir norte y sur. En 1964 el Acueducto comenzó a latir desde el Kineret hasta el Néguev. Su corriente transformó ciudades, campos y paisajes, y luego se integró a desalinización y reciclaje. Más que ingeniería, fue una promesa colectiva de vida en medio del desierto. Pero eso no es todo.

Rio Israel (3)

Cómo es esta infraestructura única en medio del desierto

A partir de los años 2000, cinco grandes plantas de desalinización en la costa mediterránea comenzaron a inyectar agua potable al sistema mediante tecnología de ósmosis inversa. Hoy, en muchos años, más del 60% del agua urbana de Israel proviene del mar, no de las lluvias. Incluso, desde 2025, el país empezó a bombear agua desalinizada de regreso al Mar de Galilea para recuperar su nivel tras sequías prolongadas, invirtiendo el sentido original del flujo.

Este “río construido” se caracteriza por