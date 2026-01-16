Surcos profundos en medio del desierto dieron lugar a un cauce brillante que serpentea por 130 kilómetros. Más que una obra de ingeniería, es la historia de cómo la voluntad humana puede redibujar la geografía y hacer brotar vida donde parecía imposible.
Movieron millones de toneladas de tierra en el desierto y crearon un río de 130 kilómetros
El Acueducto Nacional de Israel nació con un propósito claro: domesticar el agua para un territorio marcado por la sequía. Desde el lago Kineret hasta el desierto del Néguev, el sistema tejió una columna líquida que une norte y sur, campo y ciudad. No buscaba solo transportar agua, sino redistribuir oportunidades, asegurar bebida para millones y hacer viable la agricultura en suelos que antes parecían estériles.
En los años cincuenta, el gobierno soñó con crear un río nacional capaz de unir norte y sur. En 1964 el Acueducto comenzó a latir desde el Kineret hasta el Néguev. Su corriente transformó ciudades, campos y paisajes, y luego se integró a desalinización y reciclaje. Más que ingeniería, fue una promesa colectiva de vida en medio del desierto. Pero eso no es todo.
Cómo es esta infraestructura única en medio del desierto
A partir de los años 2000, cinco grandes plantas de desalinización en la costa mediterránea comenzaron a inyectar agua potable al sistema mediante tecnología de ósmosis inversa. Hoy, en muchos años, más del 60% del agua urbana de Israel proviene del mar, no de las lluvias. Incluso, desde 2025, el país empezó a bombear agua desalinizada de regreso al Mar de Galilea para recuperar su nivel tras sequías prolongadas, invirtiendo el sentido original del flujo.
Este “río construido” se caracteriza por
- Es discontinuo: combina canales abiertos, tuberías enterradas y túneles subterráneos según la geografía.
- Es presurizado y regulado, con estaciones de bombeo que elevan el agua cuando el terreno lo exige.
- Es interconectado, porque enlaza embalses, acuíferos, plantas de tratamiento y redes urbanas en un solo sistema nacional.
- Es reversible en ciertos tramos, ya que puede enviar agua tanto hacia el sur como hacia el norte.
- Es híbrido en su origen, porque mezcla agua natural del Mar de Galilea con agua desalinizada del Mediterráneo.