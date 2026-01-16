Inicio Sociedad Desierto
Movieron millones de toneladas de tierra en el desierto y crearon un río de 130 kilómetros

En pleno desierto israelí, la ingeniería convirtió la escasez en movimiento al dar forma a un río artificial de 130 kilómetros que llevó agua y vida al país

Valentina Araya
En medio del silencio abrasador del desierto, donde el viento suele ser el único narrador, ocurrió algo que parece sacado de una epopeya. Máquinas gigantes abrieron paso, moviendo millones de toneladas de tierra para que el agua fluyera por un río artificial.

Surcos profundos en medio del desierto dieron lugar a un cauce brillante que serpentea por 130 kilómetros. Más que una obra de ingeniería, es la historia de cómo la voluntad humana puede redibujar la geografía y hacer brotar vida donde parecía imposible.

El Acueducto Nacional de Israel nació con un propósito claro: domesticar el agua para un territorio marcado por la sequía. Desde el lago Kineret hasta el desierto del Néguev, el sistema tejió una columna líquida que une norte y sur, campo y ciudad. No buscaba solo transportar agua, sino redistribuir oportunidades, asegurar bebida para millones y hacer viable la agricultura en suelos que antes parecían estériles.

En los años cincuenta, el gobierno soñó con crear un río nacional capaz de unir norte y sur. En 1964 el Acueducto comenzó a latir desde el Kineret hasta el Néguev. Su corriente transformó ciudades, campos y paisajes, y luego se integró a desalinización y reciclaje. Más que ingeniería, fue una promesa colectiva de vida en medio del desierto. Pero eso no es todo.

Cómo es esta infraestructura única en medio del desierto

A partir de los años 2000, cinco grandes plantas de desalinización en la costa mediterránea comenzaron a inyectar agua potable al sistema mediante tecnología de ósmosis inversa. Hoy, en muchos años, más del 60% del agua urbana de Israel proviene del mar, no de las lluvias. Incluso, desde 2025, el país empezó a bombear agua desalinizada de regreso al Mar de Galilea para recuperar su nivel tras sequías prolongadas, invirtiendo el sentido original del flujo.

Este “río construido” se caracteriza por

  • Es discontinuo: combina canales abiertos, tuberías enterradas y túneles subterráneos según la geografía.
  • Es presurizado y regulado, con estaciones de bombeo que elevan el agua cuando el terreno lo exige.
  • Es interconectado, porque enlaza embalses, acuíferos, plantas de tratamiento y redes urbanas en un solo sistema nacional.
  • Es reversible en ciertos tramos, ya que puede enviar agua tanto hacia el sur como hacia el norte.
  • Es híbrido en su origen, porque mezcla agua natural del Mar de Galilea con agua desalinizada del Mediterráneo.

