La carne argentina ha encontrado mercados que valoran no solo el sabor, sino también la trazabilidad, la sustentabilidad y el compromiso con estándares sanitarios internacionales. Entre todos los destinos, según el gobierno nacional, uno se destaca de manera clara y contundente. Se trata de China.

Argentina bate récord histórico en exportación de carne y esta nación es su principal destino

China se ha convertido en el principal receptor de la carne argentina, concentrando aproximadamente la mitad de las exportaciones del producto. La relación entre ambos países en este rubro no surge de la casualidad.