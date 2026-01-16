A veces, esos espacios aislados de América Latina guardan secretos que pueden cambiar la forma en que un país protege su biodiversidad y fortalece su compromiso ambiental. Islas, humedales y canales se convierten así en territorios estratégicos.

El país de América Latina que recibió tres islas de regalo y expande sus fronteras

Uruguay se convierte en protagonista. El país de América Latina incorporó oficialmente tres islas del río Uruguay a su territorio: Chala, Ingá y Pingüino, que suman un total de 514 hectáreas. Estas tierras fueron adquiridas y donadas por el filántropo estadounidense Gilbert Butler, a través de su organización de conservación, y pasan a formar parte del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país.