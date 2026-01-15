China sigue demostrando su poderío con infraestructuras que parecen desafiar la geografía misma. Entre montañas, ríos y cuencas, sus ingenieros no solo levantan presas, diseñan sistemas que aseguran suministro a millones de personas
Estas obras son una muestra de planificación a gran escala, innovación técnica y ambición estratégica. Te contamos todo sobre esta construcción que redefine la relación de China con su propio territorio y recursos hídricos.
China mueve millones de toneladas de tierra y levanta la mayor infraestructura hidráulica del planeta Tierra
El Proyecto de Desvío de Agua de Yunnan es un ejemplo emblemático de esta ingeniería en proceso. El objetivo principal de esta infraestructura es llevar agua desde el río Jinsha, un afluente del Yangtsé, hacia el centro de la provincia de Yunnan, donde la escasez hídrica limita el desarrollo urbano, agrícola e industrial.
Para lograrlo, China está construyendo túneles, acueductos y sifones invertidos que cruzan montañas y cuencas enteras, conectando zonas con abundancia de agua con regiones que sufren sequías prolongadas. Esta construccion no solo busca el suministro humano y agrícola, sino también mejorar la ecología regional y restaurar cuerpos de agua afectados por la escasez.
Como es esta monumental infraestructura
- Magnitud y alcance: el proyecto tendrá un total de 664 km de canales de agua, de los cuales 612 km estarán dentro de túneles subterráneos excavados a través de montañas.
- Componentes de ingeniería complejos: incluye 58 túneles, 25 sifones invertidos, 17 acueductos y 15 pasos de agua cubiertos, diseñados para atravesar terrenos difíciles y múltiples cuencas hidrográficas.
- Duración y estado: comenzó en 2017 y se espera su finalización alrededor de 2025–2026, convirtiéndolo en un proyecto de más de una década de construcción intensiva.
- Impacto social: garantizará agua para casi 11 millones de personas en 35 condados, beneficiando tanto el consumo doméstico como el riego agrícola y la industria.
- Capacidad de transporte: el sistema puede mover hasta 135 m³ de agua por segundo, transportando cientos de millones de metros cúbicos al año.