Estas obras son una muestra de planificación a gran escala, innovación técnica y ambición estratégica. Te contamos todo sobre esta construcción que redefine la relación de China con su propio territorio y recursos hídricos.

Central Yunnan Water Diversion Project (2)

China mueve millones de toneladas de tierra y levanta la mayor infraestructura hidráulica del planeta Tierra

El Proyecto de Desvío de Agua de Yunnan es un ejemplo emblemático de esta ingeniería en proceso. El objetivo principal de esta infraestructura es llevar agua desde el río Jinsha, un afluente del Yangtsé, hacia el centro de la provincia de Yunnan, donde la escasez hídrica limita el desarrollo urbano, agrícola e industrial.