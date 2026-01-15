Si tenés semillas de melón en casa tenés un tesoro en tus manos: qué hacer con ellas

Por qué las semillas de melón son un tesoro

semillas de melón (1) Cuando comas melón, procura guardar sus semillas.

El melón (Cucumis melo) pertenece a la familia de las cucurbitáceas y sus semillas son altamente aprovechables. A diferencia de otras frutas, las pepitas de esta fruta conservan un alto poder germinativo y además poseen interesantes propiedades nutricionales. Entre sus principales beneficios se destacan:

Son fáciles de germinar

Permiten obtener nuevas plantas sin gastar tanto dinero

Pueden reutilizarse con fines nutricionales y domésticos

Contribuyen a reducir residuos orgánicos

Reciclaje en casa: ¿qué puedo hacer con las semillas de melón?

Lo cierto es que, gracias al reciclaje, hay varias formas de reutilizar este producto. Una de las mejores formas de aprovecharlas es aprovecharlas en la jardinería. Sembrarlas y obtener nuevas plantas. Para ello deberás secar bien las semillas al aire durante 3 a 5 días, luego sembrarlas en macetas o directamente en la huerta y mantener el sustrato húmedo y con buena exposición al sol. En condiciones adecuadas, la germinación ocurre en pocos días.

semillas de melón (2) Estas semillas son un gran tesoro en el mundo culinario y de la jardinería.

Otra forma es aprovecharlas en el jardín, ya que, además de sembrarlas, las semillas de melón pueden utilizarse como parte del compost para el cuidado de tus plantas, en preparados naturales para mejorar el suelo o como recurso educativo para iniciar a chicos en la huerta.

La tercera opción viable de esta idea de reciclaje es usarlas como alimento. Pues las semillas de melón son comestibles y ricas en proteínas, grasas saludables, minerales como magnesio y zinc. Para ello se pueden tostar en sartén u horno, triturar y agregar a ensaladas e incluso incorporar en panes y granolas caseras.

La mejor época para hacerlo es en primavera y verano, con un clima templado a cálido y un suelo fértil y bien drenado a pleno sol. El melón también necesita espacio para desarrollarse, por lo que se recomienda plantar con buena distancia entre ejemplares.