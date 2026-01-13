Si tenés semillas de morrón en casa tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo reutilizarlas

Por qué las semillas de morrón son tan valiosas

semillas de morrón (2) Cuando comas morrón o cocines con este ingrediente, procura guardar sus semillas.

El morrón pertenece a la familia de los Capsicum, una de las plantas más ricas en antioxidantes naturales. Sus semillas contienen compuestos antioxidantes, ácidos grasos beneficiosos, fibra natural, sustancias antimicrobianas y potencial regenerativo para el suelo y las plantas.

Además, son de gran ahorro y autosuficiencia porque con un solo morrón puedes obtener varias semillas. Para los valientes que tengan buena mano en sus huertas, guardarlas y sembrarlas significa menos gasto en la verdulería y más producción propia.

Si duda es sostenible, pues al reutilizar semillas, se reducen residuos, se promueve el compostaje y lo que comes, vuelve a la tierra. Pues son un ingrediente multiuso, sirven para cocinar, plantar, hacer snacks saludables y hasta preparar fertilizantes caseros según el tipo de semilla y de la verdura que sea.

Reciclaje: ¿qué hacer con estas semillas?

Lo cierto es que gracias al reciclaje hay varias formas de reutilizar este producto. Una de las mejores formas de aprovecharlas es convertirlas en nuevas plantas. El proceso es simple. Primero extrae las semillas del morrón maduro y déjalas secar durante 2 o 3 días sobre papel absorbente.

semillas de morrón (1) Estas semillas son un gran tesoro en el mundo culinario y de la jardinería.

Después guárdalas en un frasco o sobre de papel y sembrá en tierra fértil, a 1 cm de profundidad, manteniendo el sustrato húmedo y con buena luz. Así, en pocas semanas verás brotes verdes que luego se convertirán en plantas productivas.

Las semillas también pueden utilizarse para enriquecer la tierra. Trituradas y mezcladas con compost, aportan minerales y mejoran la microbiología del suelo, ayudando a que las plantas crezcan más fuertes.

En algunas culturas, las semillas de pimiento se utilizan en infusiones por sus propiedades digestivas y antioxidantes. También pueden secarse, molerse y agregarse en pequeñas cantidades a condimentos naturales.

En este sentido, guardar semillas de morrón no solo reduce el desperdicio, también promueve la autosustentabilidad, el ahorro y el cuidado del medio ambiente. Con algo tan simple como lo que antes tirabas, puedes producir alimentos, mejorar tu huerta y aprovechar un recurso que la naturaleza te regala.