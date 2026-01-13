Si tenés semillas de morrón en casa tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo reutilizarlas

Si alguna vez cortaste un morrón(pimiento) y tiraste sus semillas a la basura, es momento de cambiar ese hábito. Esas pequeñas pepitas que suelen terminar en el tacho de la basura esconden un valor enorme tanto para la salud como para la huerta y el ahorro doméstico. La jardinería y la nutrición coinciden en que las semillas de morrón son un gran tesoro natural.
Cuando vamos a comprar o cocinamos no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. A veces requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.
En este sentido, cuando cocines alguna comida con verduras o algún tuco para unas exquisitas pastas, recuerda guardar estas semillas para aprovechar sus beneficios.
Por qué las semillas de morrón son tan valiosas
El morrón pertenece a la familia de los Capsicum, una de las plantas más ricas en antioxidantes naturales. Sus semillas contienen compuestos antioxidantes, ácidos grasos beneficiosos, fibra natural, sustancias antimicrobianas y potencial regenerativo para el suelo y las plantas.
Además, son de gran ahorro y autosuficiencia porque con un solo morrón puedes obtener varias semillas. Para los valientes que tengan buena mano en sus huertas, guardarlas y sembrarlas significa menos gasto en la verdulería y más producción propia.
Si duda es sostenible, pues al reutilizar semillas, se reducen residuos, se promueve el compostaje y lo que comes, vuelve a la tierra. Pues son un ingrediente multiuso, sirven para cocinar, plantar, hacer snacks saludables y hasta preparar fertilizantes caseros según el tipo de semilla y de la verdura que sea.
Reciclaje: ¿qué hacer con estas semillas?
Lo cierto es que gracias al reciclaje hay varias formas de reutilizar este producto. Una de las mejores formas de aprovecharlas es convertirlas en nuevas plantas. El proceso es simple. Primero extrae las semillas del morrón maduro y déjalas secar durante 2 o 3 días sobre papel absorbente.
Después guárdalas en un frasco o sobre de papel y sembrá en tierra fértil, a 1 cm de profundidad, manteniendo el sustrato húmedo y con buena luz. Así, en pocas semanas verás brotes verdes que luego se convertirán en plantas productivas.
Las semillas también pueden utilizarse para enriquecer la tierra. Trituradas y mezcladas con compost, aportan minerales y mejoran la microbiología del suelo, ayudando a que las plantas crezcan más fuertes.
En algunas culturas, las semillas de pimiento se utilizan en infusiones por sus propiedades digestivas y antioxidantes. También pueden secarse, molerse y agregarse en pequeñas cantidades a condimentos naturales.
En este sentido, guardar semillas de morrón no solo reduce el desperdicio, también promueve la autosustentabilidad, el ahorro y el cuidado del medio ambiente. Con algo tan simple como lo que antes tirabas, puedes producir alimentos, mejorar tu huerta y aprovechar un recurso que la naturaleza te regala.