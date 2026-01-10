Si tenés botellas de plástico y un cierre tenés un tesoro para la escuela: por qué y para qué

botellas de plastico En la mayoría de las casas hay botellas de plástico en uso o en desuso.

¿Por qué esta cartuchera es un “tesoro”?

Este objeto reciclado vale mucho más de lo que parece por varias razones:

Reutilizar una botella de plástico evita que termine en la basura y le da una segunda vida útil.

Una cartuchera comercial puede ser costosa. Esta opción se hace con materiales que casi todos ya tienen en casa.

Es ideal como actividad escolar o familiar: los chicos participan, decoran y aprenden sobre reciclaje.

A diferencia de las de tela, la cartuchera de botella no se rompe fácilmente, protege los útiles y se limpia con agua y jabón

Aunque parece simple, tiene muchos usos prácticos, ya sea guardar lápices, lapiceras y marcadores, llevar fibras o resaltadores, transportar reglas pequeñas, gomas y sacapuntas, usarla dentro de la mochila sin que manche o rompa o también sirve como estuche para costura, cables o accesorios. Incluso puede adaptarse para distintos tamaños según la botella que se use.

reciclar botellas de plastico para hacer cartucheras escolares En vez de tirarlas y contaminar, guárdalas y crea esta maravillosa idea para tu casa, trabajo o escuela.

Cómo hacer una cartuchera con una botella y un cierre

Primero elige el tamaño que deseas, después corta una botella de plástico en dos mitades dentro de todo prolijo. Ahora coloca un cierre entre ambos bordes, pégalo con silicona caliente. Dejar secar y ¡lista para usar! Tendrás una cartuchera única, original y totalmente reciclada.

Además, puedes decorarla con stickers, pintura acrílica o cinta de colores.

El reciclaje creativo cobra cada vez más protagonismo y las botellas de plástico que tienes en casa pueden convertirse en verdaderos tesoros. Más allá de su uso habitual, estos envases son ideales para transformar en elementos decorativos o funcionales.