Hay ciertas especies de plantas que absorben la humedad del suelo mejor que cualquier otra y son un tesoro, ya que cubren lugares del jardín donde se hacen charcos de barro y permiten dejar tu espacio más prolijo durante las épocas de frío y lluvia. ¿De qué planta se trata?
Seguro te ha pasado de que cuando llueve el jardín se te llena de barro sobre todo cuando el agua cae de forma abundante y tarde en drenar o el suelo es arcilloso. En ese caso, hay una solución natural: plantas que son un tesoro cuando de absorber agua, estabilizar el terreno, reducir el barro y mantener el suelo firme se trata.
Si tenés esta planta en tu jardín tenés un tesoro en casa: ayuda a eliminar el barro
Hay dos tipos de plantas que probablemente tengas en tu jardín sin necesidad de comprarlas. Una de ellas son los famosos juncos que crecen naturalmente en lugares con bastante humedad y absorben mucha agua. Además se adaptan a suelos húmedos fácilmente, ayudan a reducir el barro que se haga en tu jardín, son plantas resistentes y necesitan un cuidado mínimo.
Por otro lado, la planta de cárice tiene una cobertura vegetal que disminuye la erosión causada por el agua y evita que la tierra quede expuesta. Es una planta que se considera un tesoro porque son ideales en terrenos húmenos, semisombreados, reducen el impacto que genera la lluvia en el suelo, mantiene la tierra firme, tiene una apariencia elegante y además pueden combinarse con cualquier planta de tu gusto.
Cuál es el significado espiritual de tener una planta de junco y cárice
- El junco es sinónimo de resiliencia.
- Tambien tienen un gran simbolismo respecto a la perseverancia y resistencia frente a adversidades.
- El junco tiene habilidades de aceptación, la capacidad de adaptación, la gestión de las emociones, la autocompasión y la amabilidad.
- Por otro lado, el Carex o Cárice es una planta asociada al renacimiento y la persistencia.
- Simboliza la flexibilidad al "ceder" ante los cambios en lugar de quebrarse.
- Representa la capacidad de resistir tempestades emocionales.