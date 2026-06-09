Seguro te ha pasado de que cuando llueve el jardín se te llena de barro sobre todo cuando el agua cae de forma abundante y tarde en drenar o el suelo es arcilloso. En ese caso, hay una solución natural: plantas que son un tesoro cuando de absorber agua, estabilizar el terreno, reducir el barro y mantener el suelo firme se trata.

Si tenés esta planta en tu jardín tenés un tesoro en casa: ayuda a eliminar el barro

junco, jardin, barro, planta El tallo de la planta de junco cubre áreas del jardín con mucha humedad. Foto Canva

Hay dos tipos de plantas que probablemente tengas en tu jardín sin necesidad de comprarlas. Una de ellas son los famosos juncos que crecen naturalmente en lugares con bastante humedad y absorben mucha agua. Además se adaptan a suelos húmedos fácilmente, ayudan a reducir el barro que se haga en tu jardín, son plantas resistentes y necesitan un cuidado mínimo.