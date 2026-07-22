Cómo eliminar las plagas de hormigas del jardín de casa con tres ingredientes naturales y letales

Sucede con mucha frecuencia que los rosales, jazmines o cualquier otro tipo de planta o arbusto que uno acostumbra a tener en el jardín comiencen, a ser podados silenciosamente por las hormigas.

Estas trabajadoras incansables se las ingenian para destruir todo tipo de plantas. No quiere decir que se las coman, sino que la utilizan para llevarla hasta el hormiguero para cultivar en el interior un hongo del cual se alimentan.