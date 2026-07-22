Cómo eliminar las plagas de hormigas del jardín de casa con tres ingredientes naturales y letales

Las hormigas no dejan de ser un problema para el jardín de la casa y están presentes todo el tiempo. Si uno tiene plantas rozagantes, estas pueden ser destruidas por las mismas hormigas. Es por eso que erradicarlas con algunos remedios caseros y ecológicos, no deja de ser una muy buena idea para no sufrir dolores de cabeza.
Sucede con mucha frecuencia que los rosales, jazmines o cualquier otro tipo de planta o arbusto que uno acostumbra a tener en el jardín comiencen, a ser podados silenciosamente por las hormigas.
Estas trabajadoras incansables se las ingenian para destruir todo tipo de plantas. No quiere decir que se las coman, sino que la utilizan para llevarla hasta el hormiguero para cultivar en el interior un hongo del cual se alimentan.
Combatirlas con algunos ingredientes que no son agresivos para el medio ambiente es posible, ya que muchos optan por productos altamente tóxicos y que no son recomendables.
Estas son algunas de las estrategias para eliminar las hormigas del jardín de casa y no tener que andar rabiando cuando uno ve las plantas destruidas:
Hormigas dañinas: cómo eliminarlas del jardín de casa
- Arroz blanco crudo: es uno de los trucos más antiguos y efectivos. Al esparcir granos de arroz partido cerca del camino de las hormigas, estas los llevarán al hormiguero. Allí, el arroz absorbe la humedad y fermenta, arruinando el hongo del que se alimentan.
- Cáscaras de cítricos: las naranjas y los limones contienen sustancias que son tóxicas para el hongo de las hormigas. Dejar cáscaras cerca de las plantas afectadas o preparar un purín (dejando remojar las cáscaras en agua un par de días y luego regando la zona) funciona como un excelente repelente natural.
- Tierra de diatomeas: este polvo blanco, que se consigue en cualquier vivero, está compuesto por algas fosilizadas. Es completamente inofensivo para humanos y mascotas, pero letal para los insectos, ya que deshidrata a las hormigas al contacto. Se debe espolvorear alrededor del tallo de las plantas, aunque hay que volver a aplicarlo si llueve o se riega por encima.
En pocas palabras
- Hormigas en el jardín: son una plaga persistente que puede destruir plantas, utilizándolas para cultivar hongos de los que se alimentan.
- Remedios ecológicos: se proponen métodos caseros y naturales para combatirlas, evitando productos tóxicos.
- Estrategias efectivas: se mencionan el arroz blanco crudo, cáscaras de cítricos y tierra de diatomeas como repelentes o eliminadores.
Resumen generado por Thinkindot AI