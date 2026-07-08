Si ves hormigas negras merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué es bueno

Las hormigas son insectos sociales, organizados y persistentes. Cuando ingresan a una vivienda, no lo hacen al azar, lo hacen en busca alimento, agua o refugio. Sin embargo, más allá de esta explicación lógica y natural de la vida, distintas corrientes filosóficas y energéticas consideran que su presencia tiene un simbolismo particular. Hoy lo desciframos desde el feng shui.

¿Qué simbolizan las hormigas negras desde el feng shui?

Las hormigas son un simbolo de trabajo en equipo, inteligencia y perseverancia.

En el feng shui, las hormigas no siempre son una mala señal, sino una señal de advertencia, de algo que quiere decirte algo. De hecho, pueden interpretarse como un símbolo positivo cuando su presencia es ocasional y no invasiva. En este sentido, uno de los significados más importantes de este insecto en general dice que representan trabajo constante, disciplina y perseverancia.