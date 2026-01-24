Esto es lo que hacen las hormigas antes de la lluvia

Además de la construcción de terraplenes, el transporte de carga también se acelera. Los insectos recolectan mayor cantidad de hojas y suministros cuando perciben que las condiciones exteriores se volverán adversas. Este frenesí de actividad resulta muy visible en jardines y campos. Jorge Finardi documentó cómo el esfuerzo colectivo se intensifica horas antes de que el cielo se nuble por completo, demostrando una coordinación social asombrosa.

Observaciones de la ciencia en el ámbito rural

hormiga argentina Las hormigas cambian de comportamiento antes de las lluvias.

El método utilizado por el biólogo argentino ganó terreno entre los productores agropecuarios. Aunque la ciencia meteorológica oficial utiliza satélites y radares, el análisis de las hormigas ofrece una perspectiva local y empírica de gran valor. El especialista asegura que los insectos no cometen errores en sus preparativos. Si la colonia decide profundizar sus túneles o mudar sus huevos a zonas más altas, el cambio climático ocurrirá de manera inevitable en el corto plazo.

La actividad de estos seres también cambia ante las olas de calor. Cuando las temperaturas suben demasiado, las hormigas prefieren el trabajo nocturno para evitar la deshidratación. De esta forma, el estudio de sus ciclos diarios aporta información valiosa sobre el estado de la atmósfera. La labor de Finardi resalta la importancia de volver a mirar la fauna autóctona para entender los ciclos de la tierra. La observación constante de estos patrones biológicos permite anticipar si la lluvia llegará con fuerza o si el calor dominará las jornadas siguientes.