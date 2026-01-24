El próximo 22 de febrero se celebrarán elecciones municipales en seis departamentos de Mendoza para la renovación de los concejos deliberantes. Se trata de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa, que decidieron desdoblar sus comicios del calendario provincial.
Más de 500.000 mendocinos elegirán concejales el 22 de febrero: el costo total del operativo en Mendoza
Seis municipios deberán afrontar el costo de las elecciones por haber desdoblado de nación y provincia. La semana que viene publicarán los padrones
Según los datos oficiales, el padrón electoral definitivo alcanza a 510.916 electores. El costo por voto es de $5.000 aproximadamente, de acuerdo al presupuesto acordado esta semana.
La distribución de los electores:
- Maipú: 160.091 electores
- San Rafael: 157.309 electores
- Luján de Cuyo: 122.039 electores
- Rivadavia: 46.579 electores
- Santa Rosa: 15.267 electores
- La Paz: 9.631 electores
El secretario de la Junta Electoral de Mendoza, Jorge Albarracín, detalló que el costo total del proceso electoral asciende a 2.736 millones de pesos, monto que será afrontado por los municipios que resolvieron desdoblar las elecciones. “La distribución del gasto por departamento varía de acuerdo a la cantidad de votantes que tiene cada circuito”, explicó.
Este presupuesto dividido por el total de los habilitados a votar, da como resultado un valor por voto que asciende a los $5.000 por elector.
Presupuesto oficial y publicación de padrones
En relación con la designación de autoridades de mesa, Albarracín recordó que la ley provincial establece como prioridad a los docentes. “Contamos con la colaboración de la Dirección General de Escuelas en la convocatoria y difusión. La realidad es que los docentes son muy didácticos, explican muy bien y en la provincia esto nos ha dado muy buenos resultados”, señaló.
Por su parte, el presidente de la Junta Electoral de Mendoza indicó que el proceso electoral “avanza bastante bien” y destacó la reciente firma de un convenio con Correo Argentino. En ese marco, se terminó de definir el sistema de impresión de boletas, a partir de una licitación pública adjudicada a la empresa Boldt, que ya estuvo a cargo de la Boleta Única Papel en elecciones anteriores. “Esto nos garantiza trabajar con una empresa que tiene un buen estándar de calidad”, afirmó.
Finalmente, tras la convocatoria realizada a fines del año pasado, el padrón electoral quedó oficialmente consolidado. Los primeros días de febrero estarán disponibles para su consulta.