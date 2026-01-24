Más de 500.000 mendocinos elegirán concejales el 22 de febrero: el costo total del operativo en Mendoza

Maipú: 160.091 electores San Rafael: 157.309 electores Luján de Cuyo: 122.039 electores Rivadavia: 46.579 electores Santa Rosa: 15.267 electores La Paz: 9.631 electores

Elecciones 2023 BOLETA ÚNICA (6).jpeg Los mendocinos vuelven a las urnas este 22 de febrero en seis municipios del Gran Mendoza, el este y en el sur. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

El secretario de la Junta Electoral de Mendoza, Jorge Albarracín, detalló que el costo total del proceso electoral asciende a 2.736 millones de pesos, monto que será afrontado por los municipios que resolvieron desdoblar las elecciones. “La distribución del gasto por departamento varía de acuerdo a la cantidad de votantes que tiene cada circuito”, explicó.

Este presupuesto dividido por el total de los habilitados a votar, da como resultado un valor por voto que asciende a los $5.000 por elector.

Presupuesto oficial y publicación de padrones

En relación con la designación de autoridades de mesa, Albarracín recordó que la ley provincial establece como prioridad a los docentes. “Contamos con la colaboración de la Dirección General de Escuelas en la convocatoria y difusión. La realidad es que los docentes son muy didácticos, explican muy bien y en la provincia esto nos ha dado muy buenos resultados”, señaló.

elecciones 2023 boleta única 1.jpeg Mendoza vuelve a vivir un proceso eleccionario con boleta única.

Por su parte, el presidente de la Junta Electoral de Mendoza indicó que el proceso electoral “avanza bastante bien” y destacó la reciente firma de un convenio con Correo Argentino. En ese marco, se terminó de definir el sistema de impresión de boletas, a partir de una licitación pública adjudicada a la empresa Boldt, que ya estuvo a cargo de la Boleta Única Papel en elecciones anteriores. “Esto nos garantiza trabajar con una empresa que tiene un buen estándar de calidad”, afirmó.

Finalmente, tras la convocatoria realizada a fines del año pasado, el padrón electoral quedó oficialmente consolidado. Los primeros días de febrero estarán disponibles para su consulta.