Que los hermanos Milei se sienten cómodos en Mendoza no es ninguna novedad. Por eso, tampoco sorprendió que uno de ellos haya agendado una visita a la provincia en la antesala de las elecciones municipales del 22 de febrero en 6 departamentos.
Uno de los Milei ya agendó una visita a Mendoza para la previa de las elecciones municipales de febrero
El oficialismo mendocino ya tiene la confirmación de Presidencia de la llegada de Karina Milei. Maipú suma puntos para ser anfitrión
La confirmación ya llegó al oficialismo mendocino: uno de los dos Milei será protagonista del cierre de campaña, de cara a los próximos comicios. Lo que está definido es que viajará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sobre el presidente Javier Milei aún no hay nada cerrado.
El escenario también se está terminando de definir, pero Maipú aparece hoy como la opción más firme. Se trata de uno de los 6 departamentos que elegirán concejales y la elección del distrito no es casual: allí gobierna el peronismo, pero La Libertad Avanza se impuso con amplitud tanto en la presidencial de 2023 como en las legislativas de 2025.
La otra alternativa es San Rafael, otro bastión peronista que va a las urnas y un departamento que el cornejismo observa desde hace años con especial interés. Sin embargo, para esta visita libertaria corre un poco por detrás; dado que ya recibió al presidente Milei en octubre pasado, cuando participó del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas, en plena campaña de las elecciones nacionales.
Milei en el cierre de la campaña electoral
Desde el oficialismo provincial aseguraron a Diario UNO que no hay una fecha concreta confirmada para la visita de alguno de los hermanos Milei, aunque se maneja que será el 18 o 19 de febrero, justo antes de la veda electoral.
Además de Maipú y San Rafael, los otros 4 departamentos que van a elecciones el mes que viene en Mendoza son La Paz, Santa Rosa, Rivadavia y Luján de Cuyo. Este último municipio, recientemente incorporado al grupo de los oficialistas provinciales gracias a la vuelta del intendente Esteban Allasino (PRO) a Cambia Mendoza.
El último funcionario nacional que visitó la provincia fue el ministro del Interior, Diego Santilli, quien justamente pasó por Luján de Cuyo para conocer el nuevo hospital de gestión público-privada.
Qué se vota en las elecciones de febrero
La confirmación de la visita de alguno de los hermanos Milei le aportó algo de temperatura a una campaña electoral que, por ahora, se desarrolla con bajo nivel de atención ciudadana.
En pleno enero, muchos mendocinos están más pendientes de las vacaciones y la pileta que del calendario electoral, sobre todo porque la mayoría ya eligió concejales en octubre pasado.
Quienes todavía tienen esa instancia pendiente son los vecinos de los municipios cuyos intendentes decidieron desdoblar las elecciones locales de las provinciales y nacionales de 2025: son los ya mencionados Maipú, San Rafael, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia y Luján de Cuyo.
En esos departamentos, el 22 de febrero se renovarán cinco o seis concejales, según si los Concejos Deliberantes están integrados por 10 o 12 ediles. En San Rafael, además, los votantes deberán elegir 24 convencionales constituyentes, que tendrán a su cargo la redacción de la nueva Carta Orgánica municipal.