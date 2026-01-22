Uno de los Milei ya agendó una visita a Mendoza para la previa de las elecciones municipales de febrero

karina milei luis petri javier milei mendoza El último paso de Javier Milei por Mendoza incluyó una caravana por la Ciudad, junto con su hermana Karina y el diputado Luis Petri. Foto: gentileza La Libertad Avanza

La otra alternativa es San Rafael, otro bastión peronista que va a las urnas y un departamento que el cornejismo observa desde hace años con especial interés. Sin embargo, para esta visita libertaria corre un poco por detrás; dado que ya recibió al presidente Milei en octubre pasado, cuando participó del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas, en plena campaña de las elecciones nacionales.

Milei en el cierre de la campaña electoral

Desde el oficialismo provincial aseguraron a Diario UNO que no hay una fecha concreta confirmada para la visita de alguno de los hermanos Milei, aunque se maneja que será el 18 o 19 de febrero, justo antes de la veda electoral.

Además de Maipú y San Rafael, los otros 4 departamentos que van a elecciones el mes que viene en Mendoza son La Paz, Santa Rosa, Rivadavia y Luján de Cuyo. Este último municipio, recientemente incorporado al grupo de los oficialistas provinciales gracias a la vuelta del intendente Esteban Allasino (PRO) a Cambia Mendoza.

Esteban Allasino Diego Santilli Alfredo Cornejo A mediados de enero, el funcionario nacional que visitó Mendoza fue el ministro del Interior, Diego Santilli. Pasó por Luján de Cuyo, otro de los municipios que va a elecciones.

El último funcionario nacional que visitó la provincia fue el ministro del Interior, Diego Santilli, quien justamente pasó por Luján de Cuyo para conocer el nuevo hospital de gestión público-privada.

Qué se vota en las elecciones de febrero

La confirmación de la visita de alguno de los hermanos Milei le aportó algo de temperatura a una campaña electoral que, por ahora, se desarrolla con bajo nivel de atención ciudadana.

En pleno enero, muchos mendocinos están más pendientes de las vacaciones y la pileta que del calendario electoral, sobre todo porque la mayoría ya eligió concejales en octubre pasado.

Quienes todavía tienen esa instancia pendiente son los vecinos de los municipios cuyos intendentes decidieron desdoblar las elecciones locales de las provinciales y nacionales de 2025: son los ya mencionados Maipú, San Rafael, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia y Luján de Cuyo.

Emir Félix y Matías Stevanato en Maipú Los Milei ya pasaron por San Rafael, tierra de los hermanos Félix. Ahora, sería el turno de una visita a Maipú, gobernada por el peronista Matías Stevanato. Foto: Partido Justicialista

En esos departamentos, el 22 de febrero se renovarán cinco o seis concejales, según si los Concejos Deliberantes están integrados por 10 o 12 ediles. En San Rafael, además, los votantes deberán elegir 24 convencionales constituyentes, que tendrán a su cargo la redacción de la nueva Carta Orgánica municipal.