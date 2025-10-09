Mucha gente espera la llegada de Javier Milei al Centro de Congresos de San Rafael.

La esperada presencia del presidente Javier Milei en San Rafael para el Almuerzo de las Fuerzas Vivas ya alteró la rutina del lugar, con un gran despliegue de seguridad desde las primeras horas de este jueves: hay más de 200 efectivos custodiando la entrada. El mandatario aterrizó en el aeropuerto sureño pasadas las 12.30 para dirigirse luego al Centro de Congresos Alfredo Bufano, que luce colmado.

Para el ingreso hay que pasar por varios filtros, y los uniformados palpan de armas absolutamente a todos los que entran, incluidos los curas.

El Milei que llega a San Rafael

¿Dónde está Milei? La pregunta gravitaba desde que salió el sol de este jueves y a lo mejor no se refiere sólo a la presencia física del presidente. A horas de un concierto de rock que remozó su faceta de outsider, la primera parada del día que agendó el mandatario en el sur mendocino es una incógnita, porque no se sabe si el que viene es la versión picante o la mesurada.

javier milei en san rafael policias seguridad
Que llega en avión. Que llega en helicóptero. Que llega primero a Mendoza y luego viaja por tierra hacia el sur. Con el transcurrir de las horas, Milei adquirió por estos pagos una consistencia mítica, como si fuera un concepto más que una persona. Una figura que puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Finalmente fue en avión, al aeropuerto de San Rafael y luego en auto al Centro de Congresos.

Las autoridades fueron llegando desde las 11 al Centro de Convenciones "Alfredo Bufano" y se aguarda que el mandatario hable después de las 13.

Javier Milei en tierra de los hermanos Félix

No es casual que Milei llegue a la tierra de los hermanos Félix, con el Omar en la intendencia y el Emir encabezando la lista de candidatos al Congreso por el Frente Justicialista a pocos días de los comicios. En ese sentido, el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza consiguió integrar la estrategia nacional del mileísmo con las necesidades locales.

Acaso para contrapesar esa jugada es que, por primera vez, el intendente sanrafaelino hablará en el tradicional almuerzo.

policias seguridad san rafael javier milei
El eternauta y los afiches

Como en la Ciudad de Mendoza -donde algunos colgaron fugaces pancartas en el Nudo Vial-, grupos de acción política directa intervinieron afiches del presidente, como puede verse en esta foto que compartió el colega Nacho Rodríguez Jardel desde la esquina de Chile y Bombal, en pleno centro sanrafaelino.

cartel javier milei san rafael

Y a muchos causó gracia una perlita: la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael había armado la gráfica de las invitaciones con imágenes de El Eternauta. Obviamente, fue antes de que se supiera que venía Javier Milei, quien está en las antípodas ideológicas del creador de la ya mítica historieta, Germán Oesterheld.

Visita Milei-El Eternauta
Por lo demás, la jornada promete ser caliente, con perspectivas diversas acerca del rumbo de la economía y del país.

Nombraron a Milei "huésped de honor" en medio de la expectativa empresarial

Gabriel Brega, presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, expresó: "Es algo histórico que el presidente participe de nuestro prestigioso y tradicional almuerzo".

El referente subrayó la necesidad de respuestas a los reclamos y el cansancio de las divisiones que, según indicó, "tanto nos perjudican" y que han sido "usadas políticamente".

gabriel brega camara de comercio san rafael
Por otra parte, una declaración del Concejo Deliberante departamental acaba de declarar a Milei "huésped de honor", resaltando que su presencia es un "evento institucional de máxima relevancia", crucial para "visibilizar y exponer al más alto nivel las oportunidades de inversión, crecimiento y desarrollo" de la región.

La visita presidencial se desarrolla en un contexto de un "operativo inaudito" de seguridad, con "tres anillados de seguridad" y cientos de asistentes. A las 10 de la mañana, el panorama empezaba a agitarse con un desayuno compartido.

