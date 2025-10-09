javier milei en san rafael policias seguridad Javier Milei en San Rafael: enorme operativo de seguridad ante la llegada del presidente. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Que llega en avión. Que llega en helicóptero. Que llega primero a Mendoza y luego viaja por tierra hacia el sur. Con el transcurrir de las horas, Milei adquirió por estos pagos una consistencia mítica, como si fuera un concepto más que una persona. Una figura que puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Finalmente fue en avión, al aeropuerto de San Rafael y luego en auto al Centro de Congresos.

Las autoridades fueron llegando desde las 11 al Centro de Convenciones "Alfredo Bufano" y se aguarda que el mandatario hable después de las 13.

Javier Milei en tierra de los hermanos Félix

No es casual que Milei llegue a la tierra de los hermanos Félix, con el Omar en la intendencia y el Emir encabezando la lista de candidatos al Congreso por el Frente Justicialista a pocos días de los comicios. En ese sentido, el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza consiguió integrar la estrategia nacional del mileísmo con las necesidades locales.

Acaso para contrapesar esa jugada es que, por primera vez, el intendente sanrafaelino hablará en el tradicional almuerzo.

policias seguridad san rafael javier milei Javier Milei en San Rafael: enorme operativo de seguridad ante la llegada del presidente. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El eternauta y los afiches

Como en la Ciudad de Mendoza -donde algunos colgaron fugaces pancartas en el Nudo Vial-, grupos de acción política directa intervinieron afiches del presidente, como puede verse en esta foto que compartió el colega Nacho Rodríguez Jardel desde la esquina de Chile y Bombal, en pleno centro sanrafaelino.

cartel javier milei san rafael

Y a muchos causó gracia una perlita: la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael había armado la gráfica de las invitaciones con imágenes de El Eternauta. Obviamente, fue antes de que se supiera que venía Javier Milei, quien está en las antípodas ideológicas del creador de la ya mítica historieta, Germán Oesterheld.

Visita Milei-El Eternauta La gráfica de las tarjetas para el Amuerzo de las Fuerzas Vivas con imágenes de El Eternauta. Foto: Facundo García

Por lo demás, la jornada promete ser caliente, con perspectivas diversas acerca del rumbo de la economía y del país.

Nombraron a Milei "huésped de honor" en medio de la expectativa empresarial

Gabriel Brega, presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, expresó: "Es algo histórico que el presidente participe de nuestro prestigioso y tradicional almuerzo".

El referente subrayó la necesidad de respuestas a los reclamos y el cansancio de las divisiones que, según indicó, "tanto nos perjudican" y que han sido "usadas políticamente".

gabriel brega camara de comercio san rafael Gabriel Brega, presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Por otra parte, una declaración del Concejo Deliberante departamental acaba de declarar a Milei "huésped de honor", resaltando que su presencia es un "evento institucional de máxima relevancia", crucial para "visibilizar y exponer al más alto nivel las oportunidades de inversión, crecimiento y desarrollo" de la región.

La visita presidencial se desarrolla en un contexto de un "operativo inaudito" de seguridad, con "tres anillados de seguridad" y cientos de asistentes. A las 10 de la mañana, el panorama empezaba a agitarse con un desayuno compartido.