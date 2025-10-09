Llega Javier Milei a Mendoza y recalienta el último tramo de la campaña electoral

Petri con Milei.jpg El presidente Javier Milei llegará a Mendoza junto con Luis Petri, candidato a diputado nacional.

Si bien hay un hermético secreto sobre cuáles serán sus movimientos y poco se pudo confirmar con la avanzada presidencial que llegó a San Rafael en la tarde de este miércoles, sí trascendió que aterrizará en el aeropuerto Santiago Germanó de la comuna sureña, y que lo trasladarán por tierra por la Ruta Nacional 143 hasta el Centro de Congresos.

De hecho, todo ese recorrido de unos 8 kilómetros, ya está tapizado de cartelería de campaña con las fotos de Luis Petri y del mismo presidente Milei.

En principio Milei dará un breve discurso y volverá al aeropuerto para retomar el avión en el que se trasladará a continuación al Gran Mendoza para una caminata por la Peatonal.

Por lo que ya vienen adelantando desde la misma Cámara Empresaria de San Rafael que organiza el evento, es muy probable que en ese almuerzo de productores se le pida al presidente que avance con una reforma laboral, uno de los temas que la gestión de Milei tiene en carpeta para impulsar en el 2026.

También se sumaría al pedido para que avance con el paso internacional de Las Leñas, uno de los principales reclamos de la zona sur.

Cómo será el operativo de seguridad para la visita presidencial

Según contó la ministra de Seguridad Mercedes Rus, la Policía de Mendoza tendrá un fuerte protagonismo en el operativo de seguridad que se montará por la visita del presidente Javier Milei.

policias-Mercedes Rus (1).jpg La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó que la Policía de Mendoza estará a cargo del operativo de seguridad en el recorrido de la comitiva presidencial y en los anillos de seguridad de los lugares por los que se mueva Javier Milei.

"No sólo en el dispositivo de seguridad vial sino también con las zonas de exclusión, tanto del lugar en el que va a estar el presidente como de los accesos", marcó aunque recordó que la custodia de Milei estará a cargo de Casa Militar y la Policía Federal.

Si bien nadie se atreve a confirmarlo oficialmente, los organizadores especulan con que pueda concretarse una manifestación de productores y algunos sindicatos que se congregarían este jueves en la esquina de Patricias Mendocinas y Zapata, por la que debería pasar la comitiva presidencial.

También estarán atentas las fuerzas de seguridad a lo que suceda en el centro mendocino por la tarde para evitar incidentes frente a algunas posibles reacciones adversas a la presencia del presidente.

Los invitados y los que se quedaron con las ganas

Como era de esperar, ante la visita presidencial en medio de la campaña no podrían faltar los intendentes de Cambia Mendoza, aliados electorales de los libertarios.

Hasta último momento ya habían confirmado su presencia en San Rafael Ulpiano Suarez (Ciudad), Diego Costarelli (Godoy Cruz), Marcos Calvente (Guaymallén), Francisco Lo Presti (Las Heras), Alejandro Morilla (San Carlos) y Gustavo Aguilera (Tupungato). Sólo tendrían ausente el intendente de San Martín, Raúl Rufeil y su par de Junín, Mario Abed, quien no había confirmado su asistencia por temas familiares.

De los peronistas obviamente estaría el anfitrión Omar Félix y el malargüino Celso Jaque. No asistirá el paceño Fernando Ubieta, quien tenía un acto en el Arco Desaguadero. El maipucino Matías Stevanato también contaba con una actividad agendada de antemano. Tampoco estaba confirmado que acudiera el tunuyanino Emir Andraos.

En tanto, trascendió que varios dirigentes políticos se quedaron esperando la invitación de protocolo para acudir a la visita presidencial.

Lo narrado es para San Rafael. Habrá que ver después cuáles de los jefes comunales continuarán el periplo de Javier Milei por la Ciudad de Mendoza.