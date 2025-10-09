El Gobierno destinó unos 450 policías para custodiar la visita de Javier Milei a Ciudad

Si bien Presidencia sólo ha informado que Milei hará una corta caminata por la Peatonal Sarmiento a las 18, en el tramo que va desde 9 de Julio hasta San Martín, el Ministerio de Seguridad dispuso de varios uniformados más para acompañar todos los movimientos del líder de La Libertad Avanza, desde que arribe a Ciudad hasta que retorne al aeropuerto para emprender el regreso a Casa Rosada.

sede la libertad avanza mendoza javier milei (5).jpeg En la Ciudad de Mendoza, La Libertad Avanza tiene su sede principal con la imagen de Javier Milei en el frente. Se ubica en Colón y 9 de Julio. Foto: Cristian Lozano

Según el detalle al que accedió Diario UNO, habrá 100 policías en todo el recorrido del Presidente, otros 300 en distintos puntos alrededor del Kilómetro 0 custodiando el anillo de seguridad, se movilizarán 35 bicipolicías de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) y habrá otros 30 efectivos de distintos comandos.

De ser necesario, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, dispondrá de preventores para facilitar posibles cortes de tránsito.

Javier Milei en la Ciudad de Mendoza: caminata y retorno a Buenos Aires

Hasta las primeras horas de este jueves, la única confirmación que llegó tanto al Ministerio de Seguridad como a la comuna anfitriona, es que el presidente Javier Milei hará una caminata por la Peatonal Sarmiento.

En principio, el mandatario llegaría a la siesta desde San Rafael, vía aérea, para alojarse en un hotel céntrico por algunas horas y, desde allí, afrontar su recorrido por Ciudad. En la caminata estaría acompañado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el candidato a diputado nacional y ministro de Defensa, Luis Petri.

caminata javier milei luis petri alfredo cornejo El afiche con el que La Libertad Avanza promociona la caminata de Javier Milei por la Ciudad de Mendoza.

Se estima que ese movimiento no duraría más de una hora, porque en la hoja de ruta del presidente Javier Milei figura que a las 19 emprenderá el regreso a Buenos Aires.

Javier Milei en San Rafael

La primera parada de Javier Milei en Mendoza será San Rafael, donde se lo espera para participar del Almuerzo de las Fuerzas Vivas organizado por la Cámara de Comercio local. Además del Presidente, estarán Cornejo, Petri y el intendente sanrafaelino Omar Félix.