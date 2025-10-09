Inicio Política Javier Milei
Javier Milei en San Rafael: "Este es un momento bisagra y la salida es abrazar las ideas de la libertad"

El presidente Javier Milei comenzó su discurso pasadas las 14.20 de este jueves, luego de las palabras del gobernador Alfredo Cornejo

Javier Mieli dio su discurso en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El presidente Javier Milei llegó a San Rafael para dar su discurso en plena campaña legislativa por las elecciones del 26 de octubre. Luego de las palabras del presidente de la Cámara de Comercio en San Rafael, del intendente Omar Felix, y del gobernador Alfredo Cornejo, llegó el turno del mandatario nacional quien destacó los logros de Mendoza.

Las frases destacadas de Javier Milei en el almuerzo de las Fuerzas Vivas 2025 de San Rafael:

  • El Valle de Uco de Mendoza es un ejemplo, atrae a miles de turistas del mundo a una provincia con un Malbec multipremiado y la distinción de la Guía Michelín.
  • Debemos profundizar el camino de la producción y el trabajo.
  • Hay que reforzar el sistema tributario. Como trabajamos en el Consejo de Mayo con Alfredo (Cornejo), hemos logrado bajar la presión fiscal en 2 puntos del PBI en un año de gestión, bajando 19 impuestos, algo que no se veía en la historia argentina desde hace mucho tiempo.
Javier Milei dio un concreto discurso en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael.

  • La salida es abrazar las ideas de la libertad. Queremos hacer a la Argentina grande nuevamente.
  • Vine a hacer el bien, no a parecer bueno. Es un momento bisagra en nuestra historia y lo que decidamos en las próximas elecciones tendrá repercusión no solo en nuestras vidas sino en las de las próximas generaciones.
  • Dejaremos atrás el pasado por una vez por todas.
  • Como lo demuestra Mendoza, los argentinos necesitan para crecer que los políticos no interfieran.
  • Agradezco el sacrificio que están haciendo, tenemos que mantenernos por este sendero, que Dios los bendiga.

