El presidente Javier Milei llegó a San Rafael para dar su discurso en plena campaña legislativa por las elecciones del 26 de octubre. Luego de las palabras del presidente de la Cámara de Comercio en San Rafael, del intendente Omar Felix, y del gobernador Alfredo Cornejo, llegó el turno del mandatario nacional quien destacó los logros de Mendoza.
Discurso
Javier Milei en San Rafael: "Este es un momento bisagra y la salida es abrazar las ideas de la libertad"
El presidente Javier Milei comenzó su discurso pasadas las 14.20 de este jueves, luego de las palabras del gobernador Alfredo Cornejo