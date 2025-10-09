También se observó la presencia de sectores opositores, entre ellos muchos jubilados.

En el ingreso al hotel se ubicaron algunos dirigentes como los diputados nacionales Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza, y Pamela Verasay, de la UCR. También llegó, muy aplaudido, Facundo Correa Llano. La llegada de Milei al hotel Sheraton fue cerca de las 16. El ministro de Defensa Luis Petri grabó un video del m,omento.

Embed - Javier Milei llega al Hotel Sheraton de la Ciudad de Mendoza

Los comercios trabajaron normalmente y sí se observó mucha presencia de fuerzas de seguridad, tanto de la Policía de Mendoza y de la Federal como de Gendarmería. En los cafés la gente se mantuvo tranquila y hasta por momentos indiferente a lo que estaba sucediendo.

Mientras esto sucedía, iba llegando más gente con banderas y pancartas e incluso con las clásicas bombas de humo, en este caso de color violeta.

Embed - Libertarios en la Peatonal Sarmiento esperan el paso de Javier Milei

En cuanto a manifestantes opositores se ubicaron enfrente de los liberales, pero sin que se produjeran incidentes. De todos modos, no fueron muchos, al menos los que se animaron a llegar hasta el lugar de mayor concentración.

También se vio a un grupo de jubilados en la puerta del Edificio Gómez, sobre calle Garibaldi.

pareja que llego de costa de araujo para ver a milei La pareja de Costa de Araujo con su bebé. Foto: Rosana Villegas

Desde Costa de Araujo llegaron Brenda Olarte y Gabriel Avena, con su bebé de tres meses. La mamá le dijo a Diario UNO que "Milei hace todo pensando en el futuro y por eso estamos aquí para apoyarlo".

El tránsito sólo fue cortado desde San Martín y Amigorena hasta Primitivo de la Reta y fuentes policiales dijeron que no habría otras interrupciones

mujer en contra de milei Una mujer se atrevió a manifestarse con un cartel que decía "fuera Milei".

banderas de milei Merchandising. Banderas con el rostro de Milei y la inscripción 2030. Foto: Soledad Segade

La caminata del presidente

El mandatario nacional llegó de San Rafael tras participar del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, y se alojó en el hotel Sheraton para descansar allí hasta que se inicie la actividad que lo llevará -en principio- a llegar a la Peatonal.

liberales espern a milei Simpatizantes mileístas en la Peatonal. Foto: Soledad Segade

Desde las 16 se pudo observar la llegada de militantes y simpatizantes del presidente en forma discreta, algunos con banderas u otros elementos distintivos.

Se espera que en la caminata Milei sea acompañado por el ministro de Defensa de la Nación y primer candidato a diputado nacional del oficialismo mendocino, Luis Petri.

Nota en desarrollo.