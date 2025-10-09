Con una bandera de apoyo a Facundo Correa Llano llegaron los liberales a la Peatonal.

Con una bandera de apoyo a Facundo Correa Llano llegaron los liberales a la Peatonal.

Foto: Soledad Segade

Una gran cantidad de personas se agrupó en la Peatonal poco después de las 17 y de a poco el sitió se llenó de simpatizantes y militantes a la espera de la caminata que tiene previsto realizar el presidente Javier Milei.

Minutos después de las 18, los cuatro costados de la esquina del denominado Kilómetro Cero estaba colmados de mielístas y el tránsito quedó totalmente cortado.

Desde temprano se pudo observar la llegada de militantes de La Libertad Avanza, con los colores violetas, y de adherentes al mandatario nacional. Poco a poco el lugar se fue colmando, en medio de un gran operativo de seguridad.

También se observó la presencia de sectores opositores, entre ellos muchos jubilados.

En el ingreso al hotel se ubicaron algunos dirigentes como los diputados nacionales Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza, y Pamela Verasay, de la UCR. También llegó, muy aplaudido, Facundo Correa Llano. La llegada de Milei al hotel Sheraton fue cerca de las 16. El ministro de Defensa Luis Petri grabó un video del m,omento.

Embed - Javier Milei llega al Hotel Sheraton de la Ciudad de Mendoza

Los comercios trabajaron normalmente y sí se observó mucha presencia de fuerzas de seguridad, tanto de la Policía de Mendoza y de la Federal como de Gendarmería. En los cafés la gente se mantuvo tranquila y hasta por momentos indiferente a lo que estaba sucediendo.

Mientras esto sucedía, iba llegando más gente con banderas y pancartas e incluso con las clásicas bombas de humo, en este caso de color violeta.

Embed - Libertarios en la Peatonal Sarmiento esperan el paso de Javier Milei

En cuanto a manifestantes opositores se ubicaron enfrente de los liberales, pero sin que se produjeran incidentes. De todos modos, no fueron muchos, al menos los que se animaron a llegar hasta el lugar de mayor concentración.

También se vio a un grupo de jubilados en la puerta del Edificio Gómez, sobre calle Garibaldi.

pareja que llego de costa de araujo para ver a milei
La pareja de Costa de Araujo con su beb&eacute;.

La pareja de Costa de Araujo con su bebé.

Desde Costa de Araujo llegaron Brenda Olarte y Gabriel Avena, con su bebé de tres meses. La mamá le dijo a Diario UNO que "Milei hace todo pensando en el futuro y por eso estamos aquí para apoyarlo".

El tránsito sólo fue cortado desde San Martín y Amigorena hasta Primitivo de la Reta y fuentes policiales dijeron que no habría otras interrupciones

mujer en contra de milei
Una mujer se atrevi&oacute; a manifestarse con un cartel que dec&iacute;a "fuera Milei".

Una mujer se atrevió a manifestarse con un cartel que decía "fuera Milei".

banderas de milei
Merchandising. Banderas con el rostro de Milei y la inscripci&oacute;n 2030.

Merchandising. Banderas con el rostro de Milei y la inscripción 2030.

La caminata del presidente

El mandatario nacional llegó de San Rafael tras participar del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, y se alojó en el hotel Sheraton para descansar allí hasta que se inicie la actividad que lo llevará -en principio- a llegar a la Peatonal.

liberales espern a milei
Simpatizantes mile&iacute;stas en la Peatonal.

Simpatizantes mileístas en la Peatonal.

Desde las 16 se pudo observar la llegada de militantes y simpatizantes del presidente en forma discreta, algunos con banderas u otros elementos distintivos.

Se espera que en la caminata Milei sea acompañado por el ministro de Defensa de la Nación y primer candidato a diputado nacional del oficialismo mendocino, Luis Petri.

Nota en desarrollo.

Temas relacionados:

Te puede interesar