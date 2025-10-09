Los hermanos Emir y Omar Félix cuestionaron el discurso de Javier Milei en San Rafael

emir felix1 Luego de los discursos, Emir Félix habló en Canal 7. Foto: Canal 7

El enojo de Emir Félix con javier Milei y con Alfredo Cornejo

El máximo dirigente del peronismo mendocino Emir Félix fue durísimo, tanto con el presidente de la Nación como con el gobernador Alfredo Cornejo.

Entrevistado en Canal 7 por Nacho Rodríguez Jardel, el sanrafaelino acusó a ambos mandatarios de estar "absolutamente disociados de la realidad".

De Cornejo, Emir dijo que "no tiene nada que decir del proyecto de autonomía de San Rafael. Habla de transparencia y en Mendoza no hay tranaparencia. Cómo va a haber transparencia si el gobernador maneja todos los órganos de control, él concentra todo el poder".

El menor de los Félix se refirió también a la actitud de Javier Milei para algunos "mal educada": "Hemos hecho un gran esfuerzo para no arruinar este ámbitro institucional con alguna situación de descortesía o educación. Pero resulta que el intendente le dio la bienvenida y él (Milei) directamente no le contestó".

Con enojo el actual titular del PJ provincial agregó que "estamos ante gobierno que no entiende la realidad. Había una oportunidad y no la aprovechó".

Emir Félix especificó que "un sector empresario invita a un actividad y hay un protocolo que cumplir y escuchar todos los discursos. Pero cuando un presidente no quiere escuchar y sólo hablar, es grave y cuando un gobernador que debe defender a Mendoza hace todo lo contrario y es cómplice de que el presidente no escuche los mensajes, es doblemente grave".

omar felix Omar Félix habló antes de Alfredo Cornejo y Javier Milei. El presidente no escuchó, ni saludó, al intendente de San Rafael. Axel Lloret/Diario UNO

Omar Félix le pidió a Cornejo defender la zona fría

“Le pido al gobernador que nos pongamos de acuerdo con los legisladores nacionales para defender la zona fría para el Ssur de la provincia, que no está incluida en el Presupuesto y que tanto daño nos haría” fue uno de los puntos centrales del discurso del intendente de San Rafael, Omar Félix.

El intendente le dio la bienvenida al presidente, quien lo desairó y no lo saludó.

En su discurso, previo al del gobernador Alfredo Cornejo y al del presidente Javier Milei, aseveró: “Quienes tenemos responsabilidades institucionales debemos escuchar la demanda de todos aquellos que quieren un Sur mendocino creciente y desarrollado, en la diversidad de ideas, que yo valoro, que exista el diálogo como herramienta del consenso”.

Coincidió con Gabriel Brega, presidente de la Cámara de Comercio, en las peticiones a la Provincia y a la Nación y recordó que fueesa entidad la que “pidió la autonomía municipal”.

Finalmente anunció que el gasoducto, cuyas obras se reiniciaron en septiembre, estará finalizado en mayo del año próximo: “Vamos a terminar una obra clave para el desarrollo de San Rafael y General Alvear, con recursos propios”.