La mujer que cocina para Milei en Mendoza: "Hace una semana que no duermo"

Con 36 años de experiencia, Graciela Hisa conduce a 60 cocineros que preparan el almuerzo para Javier Milei y más de 1.000 personas en San Rafael

Facundo García
Gabriela Hisa

Gabriela Hisa, la cocinera encargada del menú del evento en San Rafael en el que estará el presidente Javier Milei.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Después de 36 años en la cocina, todavía hay cosas capaces de quitarle el sueño a Graciela Hisa. Por ejemplo, una comida para el presidente Javier Milei y más de 1.000 personas en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael.

"Literalmente llevo una semana sin dormir", admitió en diálogo con Diario UNO. La entrevistada lidera el equipo encargado del menú en el evento que alteró la tranquilidad del departamento sureño este jueves con la visita de Javier Milei.

almuerzo Javier Milei San Rafael 5
Si bien cocinó para otros presidentes-"¡Néstor Kirchner se metía en la cocina a picotear!", recordó- la chef describió la atmósfera previa al evento: "Hay una carga de adrenalina distinta porque todo lo que confluye es presión, tiempo, horario". La exigencia es tal que el trabajo se realiza "al minuto", con cálculos constantes y resolución de cada detalle en el momento.

Un menú para Javier Milei (y otras 1.000 personas)

El menú de este mediodía destaca la gastronomía regional. El plato principal consistirá en un vacío braseado acompañado de cremoso de maíz y vegetales de estación, buscando realzar sabores locales.

Respecto a las preferencias del presidente, Hisa aclaró que no hay exigencias especiales para su comida. "El presidente tiene ya por protocolo una lista de productos. Es muy sencillo, no tiene ningún tipo de preferencia ni cosas especiales", afirmó. La lista se limita a jugos y cafés envasados, y tés de marcas del mercado.

almuerzo Javier Milei San Rafael
La principal demanda es de seguridad: "Por un tema de seguridad es que sus productos fueran de la góndola a la mesa donde la estamos poniendo", una exigencia -admitió- que viene más del edecán que del propio mandatario.

De ancestros sirios, Hisa comanda una brigada de casi 60 cocineros, incluyendo colaboradores de San Rafael y su propio equipo de trabajo que viajó desde Tunuyán y Mendoza. Para ella, este tipo de desafío no es nuevo: "es la séptima vez que atiendo a un presidente".

La cocina, un laboratorio

El proceso de cocción es meticuloso y a gran escala. Gabriela Hisa define: "La cocina es una ecuación y es un laboratorio".

Se trabaja en conjunto con un bromatólogo y la producción maneja grandes volúmenes de alimentos, que se enfrían rápidamente y se envasan al vacío. Gran parte de la cocción se realiza en el lugar, con la cocina funcionando en este momento y las empanadas preparándose "en vivo".

almuerzo Javier Milei San Rafael 2
Después de que todo el mundo coma, es probable que esta cocinera, en vez de esperar los aplausos, se tire un rato a dormir. Para usar una metáfora gastronómica: no quiere terminar quemada.

