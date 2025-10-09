La mujer que cocina para Milei en Mendoza: "Hace una semana que no duermo"

Un menú para Javier Milei (y otras 1.000 personas)

El menú de este mediodía destaca la gastronomía regional. El plato principal consistirá en un vacío braseado acompañado de cremoso de maíz y vegetales de estación, buscando realzar sabores locales.

Respecto a las preferencias del presidente, Hisa aclaró que no hay exigencias especiales para su comida. "El presidente tiene ya por protocolo una lista de productos. Es muy sencillo, no tiene ningún tipo de preferencia ni cosas especiales", afirmó. La lista se limita a jugos y cafés envasados, y tés de marcas del mercado.

almuerzo Javier Milei San Rafael La cocinera Gabriela Hisa aseguró que el presidente es muy sencillo y que no tiene ningún tipo de preferencia ni nada especial. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

La principal demanda es de seguridad: "Por un tema de seguridad es que sus productos fueran de la góndola a la mesa donde la estamos poniendo", una exigencia -admitió- que viene más del edecán que del propio mandatario.

De ancestros sirios, Hisa comanda una brigada de casi 60 cocineros, incluyendo colaboradores de San Rafael y su propio equipo de trabajo que viajó desde Tunuyán y Mendoza. Para ella, este tipo de desafío no es nuevo: "es la séptima vez que atiendo a un presidente".

La cocina, un laboratorio

El proceso de cocción es meticuloso y a gran escala. Gabriela Hisa define: "La cocina es una ecuación y es un laboratorio".

Se trabaja en conjunto con un bromatólogo y la producción maneja grandes volúmenes de alimentos, que se enfrían rápidamente y se envasan al vacío. Gran parte de la cocción se realiza en el lugar, con la cocina funcionando en este momento y las empanadas preparándose "en vivo".

almuerzo Javier Milei San Rafael 2 Los cocineros del evento en el que estará Javier Milei trabajan con todos los cuidados necesarios junto con un bromatólogo. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Después de que todo el mundo coma, es probable que esta cocinera, en vez de esperar los aplausos, se tire un rato a dormir. Para usar una metáfora gastronómica: no quiere terminar quemada.