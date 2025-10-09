En el Almuerzo de Fuerzas Vivas en San Rafael más de mil asistentes llegaron para escuchar a Javier Milei

Más asistentes de los esperados por la llegada de Javier Milei

La reunión congrega a un amplio espectro de figuras del ámbito político, empresarial y social de la región. Entre los presentes hay figuras de oficialismo y oposición, así como del intendente de San Rafael, Omar Félix (PJ), y ministros del gobierno de Alfredo Cornejo. Uno de los que llegó sobre la hora fue el titular de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

"¿Se dan cuenta de lo que es capaz de hacer esta Cámara?", arengó en el inicio el presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, Gabriel Brega, quien más tarde recalcó que el sector privado "no la está pasando bien".

Publico Visita de Javier Mieli Miles de asistentes escucharon el discurso del presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael en el que hizo varios pedidos para Javier Milei. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Sin embargo, la atención se centra en intervención del mandatario nacional. Si bien se espera que Javier Milei hable después de las 14, el contenido y la extensión de su discurso son una incógnita.

Como sea, y a contrapelo de quienes anticipaban incidentes por la visita de Javier Milei, la jornada transcurre por ahora con normalidad, con los asistentes ubicándose en sus mesas y la actividad protocolar ya en marcha.