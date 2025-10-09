Inicio Política Javier Milei
Altas expectativas

En el Almuerzo de Fuerzas Vivas en San Rafael más de mil asistentes llegaron para escuchar a Javier Milei

Políticos, empresarios y referentes sociales se reunieron en el sur mendocino para un evento clave, mientras se aguarda el discurso presidencial

Facundo García
Por Facundo García [email protected]
Miles de asistentes en el Centro de Congresos de San Rafael llegaron para escuchar el discurso de Javier Milei.

Miles de asistentes en el Centro de Congresos de San Rafael llegaron para escuchar el discurso de Javier Milei.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael comenzó este jueves al mediodía con una concurrencia que según los organizadores supera el millar de asistentes, y la visita del presidente Javier Milei.

A las 12.45, el evento ya se encontraba en pleno desarrollo, mientras llegaba el presidente Javier Milei, cuyo discurso estaba previsto para después de de las 13.30.

Metegol San Rafael visita de Milei
Algunos políticos jugaron al metegol antes de la llegada del presidente Javier Milei al Centro de Congresos de San Rafael.

Algunos políticos jugaron al metegol antes de la llegada del presidente Javier Milei al Centro de Congresos de San Rafael.

Lo primero fue el Himno Nacional, que interrumpió las conversaciones y algún partido de metegol que había pintado entre políticos.

Más asistentes de los esperados por la llegada de Javier Milei

La reunión congrega a un amplio espectro de figuras del ámbito político, empresarial y social de la región. Entre los presentes hay figuras de oficialismo y oposición, así como del intendente de San Rafael, Omar Félix (PJ), y ministros del gobierno de Alfredo Cornejo. Uno de los que llegó sobre la hora fue el titular de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

"¿Se dan cuenta de lo que es capaz de hacer esta Cámara?", arengó en el inicio el presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, Gabriel Brega, quien más tarde recalcó que el sector privado "no la está pasando bien".

Publico Visita de Javier Mieli
Miles de asistentes escucharon el discurso del presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael en el que hizo varios pedidos para Javier Milei.

Miles de asistentes escucharon el discurso del presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael en el que hizo varios pedidos para Javier Milei.

Sin embargo, la atención se centra en intervención del mandatario nacional. Si bien se espera que Javier Milei hable después de las 14, el contenido y la extensión de su discurso son una incógnita.

Como sea, y a contrapelo de quienes anticipaban incidentes por la visita de Javier Milei, la jornada transcurre por ahora con normalidad, con los asistentes ubicándose en sus mesas y la actividad protocolar ya en marcha.

Temas relacionados:

Te puede interesar