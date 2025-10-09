Los pedidos de los empresarios a Milei, Cornejo y Félix: reforma laboral, infraestructura y unidad política

gabriel brega camara de comercio en san rafael Gabriel Brega, anfitrión del evento que contará con la presencia de Javier Milei.

“Dejen de mirar encuestas y empiecen a mirar los balances de las pymes”, cerró el empresario del transporte, mientras el Presidente esperaba en una oficina del Centro de Congresos Alfredo Bufano.

Los mensajes para Javier Milei, Alfredo Cornejo y Omar Félix

Además de los reclamos a la Nación, el titular de la Cámara de Comercio pide especialmente que Provincia y Municipio “empiecen a trabajar en conjunto, porque es agotador estar entremedio de dos banderas políticas”.

También, reflexionó, es importante para el sector “dejar de pensar en el Norte, el Sur, el Este y el Oeste”, lo cual se ha usado políticamente y “ha hecho daño a toda la provincia”.

javier milei en san rafael almuerzo fuerzas vivas Una multitud espera por el presidente Javier Milei en San Rafael. Foto: Facundo García/Diario UNO

Empresarios piden a Javier Milei por la reforma laboral

Gabriel Brega le pidió al presidente Javier Milei que acelere con la reforma laboral.

La introducida por el DNU 70/2023 quedó frenada en la Justicia por no contar con el aval del Congreso Nacional, por lo que, desde el Consejo de Mayo del que forma parte Alfredo Cornejo se está trabajando en un nuevo proyecto.

“Estamos convencidos de que se debe avanzar la reforma laboral", aseguró el empresario.

Reclamos por el Paso Pehuenche y el parque industrial

El empresario, de transportes Iselín, hizo foco, además, en las mejoras del Paso Pehuenche y el avance del Parque Industrial.

Sobre el paso internacional, el reclamo es en conjunto con la Provincia y los municipios del Sur. Lo que piden son reformas en las instalaciones, un sistema integrado de aduanas y migraciones, y el cese de limitaciones para el paso de camiones, dado que actualmente no cruzan a Chile más de cinco diarios, cuando por el Cristo Redentor lo hacen 1.000.

El presidente Javier Milei llegó pasado el mediodía a San Rafael.

