Colgaron un cartel contra Javier Milei, se fueron a comer una hamburguesa y los detuvieron

Tres hombres fueron detenidos tras poner un cartel en el ingreso a la Ciudad de Mendoza que decía "Milei huevonazo" en el día de la visita del presidente

Soledad Segade
Soledad Segade
El cartel fue colocado durante la madrugada en el día de la visita de Javier Mieli a Mendoza.

Tres hombres fueron detenidos este jueves luego de colgar un cartel en el Nudo Vial que decía: "Milei huevonazo". Luego de colocar el pasacalles se cruzaron al Mc Donald's de la terminal, donde los capturaron. Fueron los mismos policías quienes sacaron el cartel antes de la llegada del presidente a Mendoza.

Por las cámaras del Ministerio de Seguridad detectaron a las 6.40 de este jueves que habían colocado un cartel que decía "Milei huevonazo". Estaba colgado del puente del Nudo Vial para que lo vieran quienes circulaban por el Acceso Este hacia la Ciudad de Mendoza.

cartel javier milei nudo vial 2
El cartel estaba dedicado a Javier Milei y su militancia, y la autoría sería de una organización conocida como La neurona Rebelde.

Esto ocurrió justo en la previa a la visita del presidente a Mendoza. Rápidamente los policías trabajaron para ver los movimientos que hicieron los 3 hombres que pusieron el cartel y salieron a buscarlos.

Mientras, otros policías sacaron el cartel antes de la llegada de Javier Milei, quien estará al mediodía en el almuerzo de las Fuerzas Vivas de la Cámara de Comercio de San Rafael, y luego viajará a Mendoza donde a las 18 se espera que haga una camina por la Peatonal.

Tres detenidos por un cartel para Javier Milei

Luego de revisar las imágenes que tomaron las cámaras de la zona, determinaron que los 3 hombres cruzaron al Mc Donald's de la terminal y la Policía montó un operativo para capturarlos.

Los 3 hombres de entre 34 y 38 años fueron detenidos en el local de comida rápida, los identificaron y constataron que 2 son de Mendoza, mientras que el tercero es oriundo de Río Gallegos. Los subieron a un móvil y los trasladaron hacia la Comisaría 25 donde quedaron detenidos y fueron procesados por la infracción que cometieron.

El cartel simple pero claro que decía "Mieli huevonazo" llevaba también el logo de una agrupación llamada "La neurona rebelde".

cartel javier milei san rafael
En San Rafael también pusieron pegatinas sobre un cartel de campaña de Luis Petri con Javier Milei.

En San Rafael también hubo manifestaciones similares. En una imagen de campaña de Luis Petri junto a Javier Milei, ubicada en Chile y Bombal, en pleno centro de esa comuna, pegaron sobre sus caras carteles que dicen: "Derecho al fascismo".

