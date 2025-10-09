javier milei en san rafael policias seguridad Javier Milei en San Rafael: enorme operativo de seguridad ante la llegada del presidente. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Que llega en avión. Que llega en helicóptero. Que llega primero a Mendoza y luego viaja por tierra hacia el sur. Con el transcurrir de las horas, Milei adquirió por estos pagos una consistencia mítica, como si fuera un concepto más que una persona. Una figura que puede estar en varios lugares al mismo tiempo.

Se espera que las autoridades comiencen a llegar al Centro de Convenciones "Alfredo Bufano" alrededor de las 11 y que el mandatario hable después de las 13.

Embed - Visita Milei a San Rafael 9102025

Milei en tierra de los Félix

No es casual que Milei llegue a la tierra de los hermanos Félix, con el Omar en la intendencia y el Emir encabezando la lista de candidatos al Congreso por el Frente Justicialista a pocos días de los comicios. En ese sentido, el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza consiguió integrar la estrategia nacional del mileísmo con las necesidades locales.

Acaso para contrapesar esa jugada es que, por primera vez, el intendente sanrafaelino hablará en el tradicional almuerzo.

El eternauta y los afiches

Como en la Ciudad de Mendoza -donde algunos colgaron fugaces pancartas en el Nudo Vial-, grupos de acción política directa intervinieron afiches del presidente, como puede verse en esta foto que compartió el colega Nacho Rodríguez Jardel desde la esquina de Chile y Bombal, en pleno centro sanrafaelino.

Y a muchos causó gracia una perlita: la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael había armado la gráfica de las invitaciones con imágenes de El Eternauta. Obviamente, fue antes de que se supiera que venía Javier Milei, quien está en las antípodas ideológicas del creador de la ya mítica historieta, Germán Oesterheld.

Visita Milei-El Eternauta La gráfica de las tarjetas para el Amuerzo de las Fuerzas Vivas con imágenes de El Eternauta. Foto: Facundo García

Por lo demás, la jornada promete ser caliente, con perspectivas diversas acerca del rumbo de la economía y del país.