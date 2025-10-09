Un sacedorte es palpado de armas en el Centro de Congresos de San Rafael. 

Foto: Facundo García/Diario UNO
Javier Milei en San Rafael: enorme operativo de seguridad ante la llegada del presidente

La esperada presencia del presidente Javier Milei en San Rafael para el Almuerzo de las Fuerzas Vivas ya alteró la rutina del lugar, con un gran despliegue de seguridad desde las primeras horas de este jueves: hay más de 200 efectivos custodiando la entrada.

Para el ingreso hay que pasar por varios filtros, y los uniformados palpan de armas absolutamente a todos los que entran, incluidos los curas.

El Milei que llega a San Rafael

¿Dónde está Milei? La pregunta gravita desde que salió el sol de este jueves y a lo mejor no se refiere sólo a la presencia física del presidente. A horas de un concierto de rock que remozó su faceta de outsider, la primera parada del día que agendó el mandatario en el sur mendocino es una incógnita, porque no se sabe si el que viene es la versión picante o la mesurada.

Que llega en avión. Que llega en helicóptero. Que llega primero a Mendoza y luego viaja por tierra hacia el sur. Con el transcurrir de las horas, Milei adquirió por estos pagos una consistencia mítica, como si fuera un concepto más que una persona. Una figura que puede estar en varios lugares al mismo tiempo.

Se espera que las autoridades comiencen a llegar al Centro de Convenciones "Alfredo Bufano" alrededor de las 11 y que el mandatario hable después de las 13.

Milei en tierra de los Félix

No es casual que Milei llegue a la tierra de los hermanos Félix, con el Omar en la intendencia y el Emir encabezando la lista de candidatos al Congreso por el Frente Justicialista a pocos días de los comicios. En ese sentido, el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza consiguió integrar la estrategia nacional del mileísmo con las necesidades locales.

Acaso para contrapesar esa jugada es que, por primera vez, el intendente sanrafaelino hablará en el tradicional almuerzo.

El eternauta y los afiches

Como en la Ciudad de Mendoza -donde algunos colgaron fugaces pancartas en el Nudo Vial-, grupos de acción política directa intervinieron afiches del presidente, como puede verse en esta foto que compartió el colega Nacho Rodríguez Jardel desde la esquina de Chile y Bombal, en pleno centro sanrafaelino.

Y a muchos causó gracia una perlita: la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael había armado la gráfica de las invitaciones con imágenes de El Eternauta. Obviamente, fue antes de que se supiera que venía Javier Milei, quien está en las antípodas ideológicas del creador de la ya mítica historieta, Germán Oesterheld.

Visita Milei-El Eternauta
La gráfica de las tarjetas para el Amuerzo de las Fuerzas Vivas con imágenes de El Eternauta. Foto: Facundo García

Por lo demás, la jornada promete ser caliente, con perspectivas diversas acerca del rumbo de la economía y del país.

