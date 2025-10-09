Inicio Policiales alumnos
Violencia callejera

Alumnos de dos escuelas se enfrentaron a piñas y desataron una batalla campal en el Parque Cívico

Aproximadamente 20 menores de edad, que son alumnos de las escuelas Martín Zapata y Adolfo Pérez Esquivel, se enfrentaron a las trompadas y 3 de ellos sufrieron lesiones

Por UNO
La pelea de alumnos se desarrolló en el Parque Cívico.

La pelea de alumnos se desarrolló en el Parque Cívico.

Un violento episodio protagonizado por una veintena de alumnos escolares ocurrió en las primeras horas de la tarde de ayer en el Parque Cívico de Ciudad. El resultado: 3 adolescentes con heridas, teléfonos celulares robados y posibles sanciones en las escuelas.

El enfrentamiento ocurrió cerca de las 13.30 en el predio verde ubicado al este de la escuela Martín Zapata, en las inmediaciones de Casa de Gobierno. Justamente, parte de los alumnos pertenecían a esa institución académica mientras que sus rivales eran adolescentes de la escuela Adolfo Pérez Esquivel, ubicada en calle San Juan y Rondeau.

Hasta el momento no se ha establecido si el enfrentamiento ya estaba planificado por los propios alumnos o si surgió de forma espontánea. Lo cierto es que aproximadamente 20 menores de edad se pelearon a golpes de puño en el lugar.

Embed - Peleas entre alumnos en el Parque Cívico de Mendoza

El saldo de la pelea fue de tres chicos -dos de 16 años y uno de 17- que sufrieron heridas como traumatismos cortantes en la cabeza y hematomas. Incluso uno de ellos aseguró que en medio de la riña le sustrajeron su teléfono celular.

Efectivos policiales intervinieron para calmar la situación, brindarle asistencia médica a los alumnos heridos y notificar a sus padres sobre lo ocurrido.

Tras el enfrentamiento ocurrido ayer, este jueves se tomaron medidas de seguridad en las escuelas ya que los alumnos se prometieron volver a encontrarse en el mediodía de hoy.

Embed - Peleas y trompadas entre estudiantes en el parque Civico de Mendoza

La respuesta de la Dirección General de Escuelas

Desde la Dirección General de Escuelas detallaron que desconocen los motivos del enfrentamiento, pero la supervisora de la escuela Adolfo Pérez Esquivel convocó a los alumnos involucrados en el violento episodios y a sus padres. Se van a considerar posibles sanciones y también acciones con la escuela Martín Zapata, que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo.

Temas relacionados:

Te puede interesar