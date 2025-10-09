Alumnos de dos escuelas se enfrentaron a piñas y desataron una batalla campal en el Parque Cívico

Embed - Peleas entre alumnos en el Parque Cívico de Mendoza

El saldo de la pelea fue de tres chicos -dos de 16 años y uno de 17- que sufrieron heridas como traumatismos cortantes en la cabeza y hematomas. Incluso uno de ellos aseguró que en medio de la riña le sustrajeron su teléfono celular.

Efectivos policiales intervinieron para calmar la situación, brindarle asistencia médica a los alumnos heridos y notificar a sus padres sobre lo ocurrido.

Tras el enfrentamiento ocurrido ayer, este jueves se tomaron medidas de seguridad en las escuelas ya que los alumnos se prometieron volver a encontrarse en el mediodía de hoy.

Embed - Peleas y trompadas entre estudiantes en el parque Civico de Mendoza

La respuesta de la Dirección General de Escuelas

Desde la Dirección General de Escuelas detallaron que desconocen los motivos del enfrentamiento, pero la supervisora de la escuela Adolfo Pérez Esquivel convocó a los alumnos involucrados en el violento episodios y a sus padres. Se van a considerar posibles sanciones y también acciones con la escuela Martín Zapata, que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo.