Unos 2.000 aspirantes a ingresar a los secundarios de la UNCuyo rindieron el primer examen

Unos 2.000 alumnos rindieron este sábado el examen de Lengua y el próximo sábado será el turno de Matemáticas para ingresar a los secundarios de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Los estudiantes van avanzando en las distintas etapas para acceder a alguna de las 900 vacantes que tiene la Casa de Estudios.
