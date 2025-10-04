Inicio Sociedad Escuelas secundarias
Educación

Unos 2.000 aspirantes a ingresar a los secundarios de la UNCuyo rindieron el primer examen

Este sábado se realizó el examen de Lengua para los alumnos que quieren realizar el secundario en los colegios de la UNCuyo. El sábado que viene rendirán Matemáticas

Por UNO
Se realizó el primer examen con unos 2.000 alumnos interesados en ingresar al secundarios de la UNCuyo.

Se realizó el primer examen con unos 2.000 alumnos interesados en ingresar al secundarios de la UNCuyo.

Foto: gentileza UNCuyo

Unos 2.000 alumnos rindieron este sábado el examen de Lengua y el próximo sábado será el turno de Matemáticas para ingresar a los secundarios de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Los estudiantes van avanzando en las distintas etapas para acceder a alguna de las 900 vacantes que tiene la Casa de Estudios.

Desde la UNCuyo destacaron que la evaluación se realizó con total normalidad y hubo un buen número de estudiantes que asistieron a la evaluación. Aunque no precisaron el número porque hay que hacer un conteo de la cantidad de pruebas que se rindieron. El dato final se conocerá el lunes.

El próximo sábado será el turno de Matemáticas, la otra asignatura, en la que en general, los chicos que salen del primario muestran dificultades en el desempeño.

Examen de Uncuyo- Ingreso al secundario
Este sábado se realizó el primer examen para los alumnos aspirantes a ingresar al secundario de la UNCuyo.

Este sábado se realizó el primer examen para los alumnos aspirantes a ingresar al secundario de la UNCuyo.

Desde el sector docente viene advirtiendo la falta de las competencias esperadas para rendir con los requerimientos básicos. Este año 800 estudiantes abandonaron el cursillo de ingreso.

El 21 de octubre se darán a conocer los resultados de los exámenes y si se supera la demanda, respecto de la oferta de bancos en las escuelas que dependen de nación.

examen uncuyo
Masiva respuesta de la demanda de los estudiantes en los secundarios de la UNCuyo. Más de 2.000 alumnos asistieron a los exámenes.

Masiva respuesta de la demanda de los estudiantes en los secundarios de la UNCuyo. Más de 2.000 alumnos asistieron a los exámenes.

Como todos los años, hubo una masiva convocatoria de alumnos del primario que quieren continuar en las aulas de la UNCuyo y salir con una formación pensada para la continuidad en la universidad.

Temas relacionados:

Te puede interesar