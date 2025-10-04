Inicio Sociedad Viento Zonda
El tiempo

Tras el evento de viento Zonda en alta montaña, esta noche ingresa un frente frío

Se mantiene la inestabilidad en la cordillera y precordillera. Posibles nevadas en Malargüe y San Rafael

Por UNO
Después de casi una semana de calor

Después de casi una semana de calor, este domingo descenderá la temperatura.

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que luego de la ocurrencia de viento Zonda en alta montaña, este sábado en la noche ingresará un frente frío que hará descender la temperatura. El pronóstico anticipa que continuarán las condiciones de inestabilidad en la cordillera y en la precordillera para este domingo 5 de octubre.

Luego del viento Zonda llega el frío

En la madrugada del domingo se ha pronosticado el ingreso de un frente frío como sucede luego de un episodio de viento Zonda. Este llegará con fuerte viento sur, pero no sería como el violento episodio ocurrido el viernes de hace una semana.

Las temperaturas serán 12 grados de mínima y apenas 18 grados de máxima, luego de los 33 grados del sábado. Además, será un día gris por la nubosidad con probabilidades de lluvias durante el inicio de la jornada.

Pronóstico del tiempo en Mendoza

Ya para el lunes el cielo se despejará y esto provocará temperaturas bajo cero en la zona del Valle de Uco con posibles heladas tardías en zonas de viñas.

Después de todo este proceso que dejará el viento Zonda, desde el martes repuntan las temperaturas que irán en un aumento gradual a marcas típicas para la época.

Temas relacionados:

Te puede interesar