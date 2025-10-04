La Dirección de Contingencias Climáticas informó que luego de la ocurrencia de viento Zonda en alta montaña, este sábado en la noche ingresará un frente frío que hará descender la temperatura. El pronóstico anticipa que continuarán las condiciones de inestabilidad en la cordillera y en la precordillera para este domingo 5 de octubre.
Tras el evento de viento Zonda en alta montaña, esta noche ingresa un frente frío
