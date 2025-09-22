Los colegios de la UNCuyo publicaron dónde rendirán los aspirantes al ingreso y fechas de examen

Dónde debo rendir y en qué aula

Los estudiantes que rinden el ingreso a los colegios de la UNCuyo ubicados en el Gran Mendoza (Liceo Agrícola, DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC) deben consultar en este link y los ingresantes a la Escuela de Agricultura de General Alvear pueden acceder a la información en este enlace.

Cómo sigue el cronograma para los ingresantes a los colegios de la UNCuyo

Los exámenes se rendirán en dos jornadas: el 4 de octubre a las 8.30 será el turno de Lengua, y el 11 de octubre a la misma hora se evaluará Matemática.

Colegios de la UNCuyo con exámenes de ingreso - alumnos - estudiantes - escuelas secundarias - lista de ingresantes Foto: Gentileza UNCuyo

El 21 de octubre a las 12 se publicarán en las webs de la UNCuyo y de cada escuela el promedio de las evaluaciones junto con el orden de mérito de todos los postulantes.

La asignación de vacantes se realizará en dos fechas diferentes según el colegio. El 27 de octubre a las 12 se publicarán las vacantes para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear. El 5 de noviembre a las 12 será el turno de la asignación para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.