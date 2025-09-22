Inicio Sociedad UNCuyo
Los colegios de la UNCuyo publicaron dónde rendirán los aspirantes al ingreso y fechas de examen

La universidad publicó el listado con las sedes para cada ingresante. Los exámenes serán el 4 y 11 de octubre, con una jornada obligatoria el 17 de septiembre

La UNCuyo publicó dónde rendirá cada alumno que aspire a entrar a sus colegios. Imagen de archivo.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) informó a qué escuela debe asistir cada aspirante para rendir el examen de ingreso 2026 a los colegios de la casa de estudios. La asignación de sedes incluye tanto la jornada obligatoria previa (fue el 17 de septiembre) como los dos días de las pruebas (4 y 11 de octubre).

De acuerdo con lo informado oficialmente, cada estudiante mantendrá la misma sede para las tres instancias. En el listado difundido por la institución figuran el número de preinscripción y el DNI de cada alumno, junto con la escuela asignada y aula a la que debe ir el alumno.

Ingreso a los colegios de la UNCuyo. Imagen de archivo.

Dónde debo rendir y en qué aula

Los estudiantes que rinden el ingreso a los colegios de la UNCuyo ubicados en el Gran Mendoza (Liceo Agrícola, DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC) deben consultar en este link y los ingresantes a la Escuela de Agricultura de General Alvear pueden acceder a la información en este enlace.

Cómo sigue el cronograma para los ingresantes a los colegios de la UNCuyo

Los exámenes se rendirán en dos jornadas: el 4 de octubre a las 8.30 será el turno de Lengua, y el 11 de octubre a la misma hora se evaluará Matemática.

Colegios de la UNCuyo con exámenes de ingreso - alumnos - estudiantes - escuelas secundarias - lista de ingresantes

El 21 de octubre a las 12 se publicarán en las webs de la UNCuyo y de cada escuela el promedio de las evaluaciones junto con el orden de mérito de todos los postulantes.

La asignación de vacantes se realizará en dos fechas diferentes según el colegio. El 27 de octubre a las 12 se publicarán las vacantes para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear. El 5 de noviembre a las 12 será el turno de la asignación para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.

