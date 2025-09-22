Inicio Policiales alumno
Preocupación

Un alumno de 15 años fue armado a un colegio secundario de Guaymallén

Dos chicas avisaron que un compañero tenía un arma. Las autoridades de la escuela de Guaymallén activaron el protocolo, separaron al alumno y le sacaron el arma

Por UNO
Un alumno del colegio Técnicos Mendocinos fue armado con un aire comprimido. 

Un alumno del colegio Técnicos Mendocinos fue armado con un aire comprimido. 

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Gran tensión y miedo vivieron los alumnos, profesores y autoridades de una escuela de Guaymallén al enterarse que un alumno de 1º año estaba armado. Activaron el protocolo rápidamente, llegó la Policía y la madre del chico, y le sacaron el arma sin que nadie estuviese en riesgo.

Ocurrió a primera hora de este lunes, cuando un alumno de 15 años que cursa en 1º año llegó la escuela Técnicos Mendocinos, ubicada en calle Cangallo y Estrada, de Guaymallén.

chico armado escuela tecnicos mendocinos guaymallen 2
El alumno de 15 años llegó al colegio con un arma de aire comprimido.

El alumno de 15 años llegó al colegio con un arma de aire comprimido.

Dos alumnas fueron quienes alertaron sobre la situación cuando llegaron a la escuela. Le contaron a los preceptores que viajaron con el chico en el colectivo, donde les mostró el arma de aire comprimido y las amenazó para que no dijeran nada.

Pero eso no amedrentó a las chicas, que cuando vieron que el compañero había entrado al establecimiento alertaron sobre la situación.

Protocolo de seguridad por un alumno armado en una escuela de Guaymallén

Las autoridades activaron rápidamente el protocolo y separaron al chico de 15 años del resto de los alumnos del colegio, llamaron a la Policía y a los padres del estudiante.

Destacaron que el chico no sacó el aire comprimido en ningún momento dentro del establecimiento. Además, indicaron que hizo entrega voluntariamente del arma sin problemas.

Mientras, los preceptores pasaron por los cursos para avisarles a los profesores que la escuela había entrado en protocolo, que no sonaría el timbre del recreo y que mantuvieran a los chicos dentro de las aulas.

Luego, los preceptores avisaron a los padres de todos los estudiantes que fueran a buscar a sus hijos debido a que no iban a retomar las clases.

Temas relacionados:

Te puede interesar