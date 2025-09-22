Un alumno de 15 años fue armado a un colegio secundario de Guaymallén

Dos alumnas fueron quienes alertaron sobre la situación cuando llegaron a la escuela. Le contaron a los preceptores que viajaron con el chico en el colectivo, donde les mostró el arma de aire comprimido y las amenazó para que no dijeran nada.

Pero eso no amedrentó a las chicas, que cuando vieron que el compañero había entrado al establecimiento alertaron sobre la situación.

Protocolo de seguridad por un alumno armado en una escuela de Guaymallén

Las autoridades activaron rápidamente el protocolo y separaron al chico de 15 años del resto de los alumnos del colegio, llamaron a la Policía y a los padres del estudiante.

Destacaron que el chico no sacó el aire comprimido en ningún momento dentro del establecimiento. Además, indicaron que hizo entrega voluntariamente del arma sin problemas.

Mientras, los preceptores pasaron por los cursos para avisarles a los profesores que la escuela había entrado en protocolo, que no sonaría el timbre del recreo y que mantuvieran a los chicos dentro de las aulas.

Luego, los preceptores avisaron a los padres de todos los estudiantes que fueran a buscar a sus hijos debido a que no iban a retomar las clases.