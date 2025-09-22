Inicio Sociedad Valle de Uco
Tras el granizo

Hubo heladas en zonas productivas de Mendoza y esperan el reporte de daños

Durante la madrugada de este lunes se registraron heladas en el Valle de Uco. El fenómeno se dio en etapa de floración y hay preocupación entre productores

Por UNO
La primavera arrancó con viento Zonda, granizo y ahora también heladas tardías en las zonas productivas de Mendoza. El frío se hizo sentir en la madrugada de este lunes, mientras los cultivos están en una etapa clave; y se esperan reportes de daños para saber cuál ha sido el grado de afectación en Valle de Uco, San Rafael y General Alvear.

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, conversó con Informe Nihuil cuando estaba por amanecer y confirmó que en localidades como El Cepillo y Tres Esquinas se esperaban temperaturas bajo cero. "Es una atrás de otra la que estamos viendo", sintetizó, en alusión al granizo que cayó en las últimas horas.

heladas en zonas productivas mendoza san carlos fuego
Los productores hacen lo que pueden para protegerse del frío durante las madrugadas.

"El granizo fue bastante intenso, una cantidad nunca vista aquí. Cayó en La Consulta, Eugenio Bustos, Chacón, Paraje Furlotti, la zona de Altamira, Loteo Suárez... bastante distribuido en todo el departamento. Tuvimos más de 150 personas asistidas. Los equipos de la municipalidad han estado trabajando casi 20 horas. Fue un domingo muy intenso (...) con más de 50 casas con techos dañados, otras inundadas", resaltó el jefe comunal.

"Mi casa también se ha llovido por el peso del granizo", añadió Morillas.

El intendente contó que en las zonas productivas se aguardan informes de daños, pero se teme que sean importantes. "Y como bonus track después tuvimos el viento Zonda. Parece un cuento de terror", marcó.

No era nieve, sino granizo. Así se veía la zona urbana de San Carlos el pasado fin de semana.

Heladas, granizo y viento Zonda en zonas productivas

Conforme avance la mañana, se harán las evaluaciones en los campos. En especial los de los productores, que a partir de ahora tienen 10 días corridos para hacer las denuncias y cobrar los seguros agrícolas.

Morillas recordó que en el caso de los frutales con carozo "se está en plena floración. Esto que ocurrió va a dejar sin cosecha a más de un productor", lamentó, y detalló que a lo largo de la semana habrá que analizar cuáles han sido las lesiones sobre los cultivos, puesto que eso es algo que no se puede saber de forma inmediata.

San Carlos no tiene aviones de lucha antigranizo desde 2006. "Igual yo nunca había visto esto. No se podía creer, uno andaba por la calle y parecía una tormenta tremenda de nieve por la cantidad de granizo en el suelo. Había lugares donde no se podía avanzar porque los vehículos no daban. Era como circular en nieve".

Los productores de San Carlos que necesiten denunciar daños pueden comunicarse al 530208 y la web de Contingencias Climáticas.

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.

