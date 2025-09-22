Hubo heladas en zonas productivas de Mendoza y esperan el reporte de daños

"El granizo fue bastante intenso, una cantidad nunca vista aquí. Cayó en La Consulta, Eugenio Bustos, Chacón, Paraje Furlotti, la zona de Altamira, Loteo Suárez... bastante distribuido en todo el departamento. Tuvimos más de 150 personas asistidas. Los equipos de la municipalidad han estado trabajando casi 20 horas. Fue un domingo muy intenso (...) con más de 50 casas con techos dañados, otras inundadas", resaltó el jefe comunal.

"Mi casa también se ha llovido por el peso del granizo", añadió Morillas.

El intendente contó que en las zonas productivas se aguardan informes de daños, pero se teme que sean importantes. "Y como bonus track después tuvimos el viento Zonda. Parece un cuento de terror", marcó.

granizo la consulta san carlos No era nieve, sino granizo. Así se veía la zona urbana de San Carlos el pasado fin de semana. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Heladas, granizo y viento Zonda en zonas productivas

Conforme avance la mañana, se harán las evaluaciones en los campos. En especial los de los productores, que a partir de ahora tienen 10 días corridos para hacer las denuncias y cobrar los seguros agrícolas.

Morillas recordó que en el caso de los frutales con carozo "se está en plena floración. Esto que ocurrió va a dejar sin cosecha a más de un productor", lamentó, y detalló que a lo largo de la semana habrá que analizar cuáles han sido las lesiones sobre los cultivos, puesto que eso es algo que no se puede saber de forma inmediata.

San Carlos no tiene aviones de lucha antigranizo desde 2006. "Igual yo nunca había visto esto. No se podía creer, uno andaba por la calle y parecía una tormenta tremenda de nieve por la cantidad de granizo en el suelo. Había lugares donde no se podía avanzar porque los vehículos no daban. Era como circular en nieve".

Los productores de San Carlos que necesiten denunciar daños pueden comunicarse al 530208 y la web de Contingencias Climáticas.

