El estratégico plan de Costazur para cambiarle la cara a Potrerillos en 15 meses

Con la llegada de inversores, Costazur comenzó los trabajos en Potrerillos. Habrá novedades este verano y un plan de transformación de cara al 2026

Analía Doña
Costazur, la nueva marca de Potrerillos.

Costazur, la nueva cara de Potrerillos Resort, puso primera para que mendocinos y turistas puedan tener más opciones para aprovechar una jornada a la vera del dique.

Es cierto que los cambios en Potrerillos se han anunciado más de una vez, pero en la última semana se vieron movimientos de suelo y máquinas preparando espacios de estacionamiento que dan cuenta de que la transformación parece ir en serio.

El masterplan estaba armado, el impacto ambiental aprobado, pero lo que faltaba era dinero. Con la firma del último acuerdo de subconcesión y la aparición de inversores, el plan para 156 hectáreas se puso en marcha.

Algunas novedades estarán listas en esta temporada, mientras que la primera etapa completa de Costazur en Potrerillos se proyecta para fines de 2026.

Costazur busca cambiarle la cara a Potrerillos desde este verano.

Costazur en marcha de cara a la primera puesta: Potrerillos diciembre 2025

Un estacionamiento para 400 vehículos es la primera de las obras que Costazur encaró ni bien se firmó el contrato con Potrerillos Resort. Si bien está en una etapa incipiente y recién desde noviembre será pago y contará con servicios como seguridad y encargados, ya está habilitado provisoriamente para quienes se acerquen al dique.

El primero de los parkings ya fue habilitado provisoriamente.

Mientras tanto, según confiaron desde la empresa, ya se encararon otras dos obras: la playa de la rotonda y una zona de residuos.

Cestos para residuos, uno de los puntos más reclamados a lo largo de los años en Potrerillos.

La finalidad es que, en diciembre de este año, cuando el sol se disfruta a pleno en Mendoza, locales y turistas ya tengan disponibles el sector de asadores y motorhome, los sanitarios y los estacionamientos.

En este mapa se puede ver la distribución del proyecto de Potrerillos Resort, que incluye las obras de Costazur. Es el sector más cercano al túnel de Cacheuta.

El diseño de cada uno de los sectores está en proceso, pero la base del mismo es la presentada en el masterplan inicial, encarado por Potrerillos Resort, la firma del empresario Hugo Ojeda y el arquitecto Walter Morbidoni.

Así, los asadores, y la zona de camping y motorhome, se mantienen proyectados bien hacia el oeste; justo antes del paso a las hectáreas adjudicadas a MendoTravel, que tiene el sector circundante al Gran Hotel Potrerillos.

Los colores de la naturaleza de Potrerillos serán protagonistas en el diseño de cada sector turístico.

Esta es la base del diseño del sector de asadores y quinchos en la costa sur del dique Potrerillos.

El estacionamiento para acceder a los servicios de Potrerillos será gratuito solo hasta noviembre.

Lo que viene en Potrerillos: el 2026 de Costazur

A lo largo del año próximo, la subconcesionaria Costazur, conformada por Agrícola Los Pozos y Bezeta SA, espera poner en funcionamiento un stripcenter, con supermercado, locales gastronómicos y comercios de servicios básicos; y otros espacios como senderos y miradores. También áreas en las que se puedan realizar deportes y actividades recreativas, tanto acuáticas como terrestres.

La paleta de colores de Costazur est&aacute; inspirada en el agua, el cielo, la tierra y la flora de Potrerillos.

El centro comercial de Potrerillos estará cercano a la zona de los asadores.

Esta es la base del dise&ntilde;o del stripcenter de Potrerillos Resort que Costazur est&aacute; adaptando a las nuevas demandas.&nbsp;

En tanto que, hacia diciembre del 2026, están proyectados un restaurante y el de los primeros alojamientos: un complejo de cabañas con vista al dique Potrerillos y acceso exclusivo.

Costazur busca aportar un toque de distinci&oacute;n y elegancia en medio de la naturaleza de Potrerillos.

Playas privadas y públicas en Potrerillos

Una de las condiciones de los pliegos de adjudicación del perilago de Potrerillos era que los concesionarios dejaran habilitadas bajadas a playas públicas. Así, tanto en la zona aledaña al Gran Hotel Potrerillos, cuyo desarrollo viene demorado, como en la del sector de la costa más conocido y visitado por los mendocinos, habrá accesos populares.

Uno de los proyectados, originalmente por Potrerillos Resort, y ahora de la mano de Costazur, es el que incluirá una laguna artificial.

El proyecto inicial inclu&iacute;a una laguna artificial que se mantiene en el renovado plan de Costazur para la costa sur de Potrerillos.

