Playas gratuitas y acceso a pie: así quedó el nuevo mapa del perilago de Potrerillos

Parador 1 Potrerillos.jpg Así funcionó un parador en la costa del dique Potrerillos durante el verano pasado.

Así quedarán los accesos públicos en el dique Potrerillos

El trabajo presentado por el Gobierno para el uso del perilago de Potrerillos está basado en estudios técnicos de suelo, geomorfología, riesgo hídrico, topografía y geología.

La cartografía para la costa sur de Potrerillos define:

Espacios de acceso público y gratuito ( playas , bajadas a la costa, áreas deportivas como mountain bike, y sectores de estacionamiento).

, bajadas a la costa, áreas deportivas como mountain bike, y sectores de estacionamiento). Áreas destinadas a inversión privada ( cabañas , restaurantes, food trucks, strip centers y paradores).

, restaurantes, food trucks, strip centers y paradores). Infraestructura existente vinculada a las Rutas Nacional 7 y Provincial 82, que articulan el acceso al área.

Y establece, también, restricciones de acceso y movilidad. Se propone que “el acceso a la costa del perilago se realizará exclusivamente de manera peatonal” y, por tanto, que “la circulación vehicular solo estará permitida en los espacios de estacionamiento señalados en la cartografía oficial”.

Se agrega que “queda prohibida la circulación de vehículos en el dique Potrerillos, salvo en casos debidamente justificados en los que se acredite una acción específica y excepcional, ya sea para actividades expresamente autorizadas o por razones de movilidad reducida”.

Según dijeron, esta disposición busca ordenar el uso del área conforme a las evaluaciones de impacto territorial y al Master Plan vigente, garantizando la preservación del ecosistema y la seguridad de los usuarios.

La distribución de usos y sectores públicos del terreno concesionado a la empresa MendoTravel quedó de la siguiente manera:

potrerillos costa gratis sur mendotravel La distribución del proyecto más cercano al Gran Hotel Potrerillos.

El de la empresa Potrerillos Resort, que incluye los accesos más populares de la costa sur del perilago, quedó diagramado según este mapa:

potrerillos acceso gratis costa sur La distribución del proyecto de Potrerillos Resort, con el acceso a seis playas públicas.

En esta área, el compromiso, de acá a cuatro años, es instalar cabañas, servicios, un beach club, locales gastronómicos, camping, restaurante, fogones, food trucks, actividades acuáticas, deportes de montaña, centro comercial, hospedaje; y hasta un servicio de turismo en helicóptero.

Para el verano 2026 en Potrerillos el plan es menos ambicioso. La promesa incluye árboles plantados, estacionamiento y un centenar de quinchos con asadores.