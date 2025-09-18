El dólar oficial cotiza a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en las pantallas del Banco Nación, mientras que en otras entidades llega a $1.495. La divisa acumula un incremento de $105 desde la derrota del Gobierno en las elecciones bonaerenses. El mayorista se mantiene en $1.475,5.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $1930,5 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Dolares Cristian Lozano/Diario UNO

Este jueves el Banco Central comenzó este jueves a publicar el valor de las bandas cambiarias, que quedaron en $1.474,83 para la superior y $948,76 en la inferior, y marcan los márgenes en los que puede intervenir el Banco Central para contener la moneda norteamericana.

El miércoles el Banco Central salió a vender U$S53 millones. Por lo tanto, con estos últimos movimientos, las reservas de la autoridad monetaria rondan los U$S39.777 millones.

"El esquema de bandas está preparado para que no haya ningún tipo de problema, más allá de la marginalidad de la intervención del día de ayer", señaló, en conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Las bandas se mueven +-1% por mes, con actualización diaria.

