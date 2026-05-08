Envolver los dólares en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda envolver los dólares en papel aluminio

La razón principal detrás de este comportamiento es la protección contra los agentes externos. Los dólares, a diferencia de otras monedas, están compuestos por un 75% de algodón y un 25% de lino, lo que los hace vulnerables a la humedad, los hongos y el moho.

Al usar papel aluminio, se crea una barrera impermeable para proteger tus dólares, pero esto no es lo único: también este es un truco vinculado a la seguridad.

Sucede que existe la creencia de que el papel aluminio actúa como una "Jaula de Faraday", bloqueando ondas electromagnéticas contra posibles estafas.

papel aluminio El papel aluminio puede prevenir diferntes tipos de estafa digital.

Muchas personas prefieren envolverlos así para evitar que, ante un eventual robo con detectores de metales básicos, el fajo de billetes pase desapercibido, pero lo cierto es que esto es apenas un mito urbano.

Si bien este truco casero ha pasado de generación en generación, los expertos recomiendan combinarlo con otras medidas, como el uso de sobres de gel de sílice para absorber la humedad residual. Al guardar tus dólares, puedes hacerlo con papel aluminio.

Otros beneficios sobre este truco casero

Más allá de lo mencionado, tienes que saber que otros beneficios sobre este truco casero son los que se muestran a continuación: