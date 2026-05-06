El dólar oficial cayó por segundo día consecutivo y tocó los $1.410

De hecho, en el caso del dólar mayorista, lo hizo perforar todavía más el piso de $1.400, al promediar $1.388,15 para la venta. Y así se convirtió en la cotización más baja de este miércoles.

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Cuánto compró el Banco Central con la caída del dólar mayorista

De esa forma, el dólar mayorista, referencia del mercado, se ubicó entre las bandas cambiarias que administra el Banco Central. Y que este miércoles se fijaron en $813,26 y los $1.714,25 como techo.

A la cotización de cierre, el Banco Central aprovechó para hacerse de U$S45 millones. Y sumar reservas que ya se encaminan a los U$S45.700 millones.

Por su parte, los paralelos financieros también fueron parte de la inercia a la baja.

El dólar MEP había llegado a $1.448,50, pero terminó vendiéndose en torno a los $1.427. Y el dólar CCL (Contado con Liquidación) tocó los $1.481,15, es decir, 0,36% menos.

La baja generalizada de precios no hizo mella en el dólar tarjeta, qué llegó a $1.848,19 con 30% de recargo incluido a cuenta de Ganancias.