Bajó el dólar oficial en el Banco Nación y la suba del blue achicó la brecha

No obstante, la del martes fue una rueda predominantemente en baja. Y en la que el dólar Contado con Liquidación (CCL) fue el que registró la mayor pérdida.

DOLAR, BANCO CENTRAL El Banco Central volvió a acomodar las brechas cambiarias en una jornada de baja para el dólar mayorista

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros tras otra baja

Al mismo tiempo, el dólar mayorista, aún con una caída de 0,70%, cerró apenas por debajo de los $1.400. Terminó vendiéndose a $1.398, unos $4 de distancia de su precio del lunes. ($1.402).

En simultáneo, el Banco Central fijó las bandas cambiarias entre las que se mueve en un piso de $814,17 y un techo de $1.712,43. Así, la brecha con la banda máxima llegó al 22,9%, la máxima en casi un mes sin intervención del BCRA, a lo largo de un día en que se operaron más de U$S527 millones en el segmento de contado.

De hecho, la baja del mayorista fue la menos después del dólar tarjeta. La cotización utilizada para el pago de consumos en el exterior promedió los $1.855,23 con el recargo del 30% incluido, esto es, sólo $5 menos que en la apertura.

Entre los financieros, el dólar MEP o Bolsa se mantuvo como el más barato ($1.429,76) tras perder casi 1 punto. En cambio, el dólar CCL, referencia de empresas para dolarizar divisas, cayó fuerte: con un 3,1%, tocó los $1.486,45, equivalente a $10 menos que al promediar la jornada.