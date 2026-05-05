Bajó el dólar oficial en el Banco Nación y la suba del blue achicó la brecha

El dólar oficial en el Banco Nación abrió este martes a $1.415 para la venta, con una baja de $10 en relación al último cierre. Y con otra suba del dólar blue, único en alza durante la jornada al cabo de la cual llegó a $1.410, la brecha volvió a achicarse.
La divisa oficial había perdido $5 hasta el mediodía y completó una merma de $10 antes del cierre, con la cual volvió al mismo precio con el que había cerrado abril. Sin embargo, en otros bancos como BBVA e ICBC alcanzó los $1.420.
Por su parte, a diferencia de la cotización formal el dólar blue prosiguió su mini-racha alcista que había iniciado el lunes. Y en la segunda rueda de la semana escaló otros $5.
No obstante, la del martes fue una rueda predominantemente en baja. Y en la que el dólar Contado con Liquidación (CCL) fue el que registró la mayor pérdida.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros tras otra baja
Al mismo tiempo, el dólar mayorista, aún con una caída de 0,70%, cerró apenas por debajo de los $1.400. Terminó vendiéndose a $1.398, unos $4 de distancia de su precio del lunes. ($1.402).
En simultáneo, el Banco Central fijó las bandas cambiarias entre las que se mueve en un piso de $814,17 y un techo de $1.712,43. Así, la brecha con la banda máxima llegó al 22,9%, la máxima en casi un mes sin intervención del BCRA, a lo largo de un día en que se operaron más de U$S527 millones en el segmento de contado.
De hecho, la baja del mayorista fue la menos después del dólar tarjeta. La cotización utilizada para el pago de consumos en el exterior promedió los $1.855,23 con el recargo del 30% incluido, esto es, sólo $5 menos que en la apertura.
Entre los financieros, el dólar MEP o Bolsa se mantuvo como el más barato ($1.429,76) tras perder casi 1 punto. En cambio, el dólar CCL, referencia de empresas para dolarizar divisas, cayó fuerte: con un 3,1%, tocó los $1.486,45, equivalente a $10 menos que al promediar la jornada.